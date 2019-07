El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a utilizar la figura del indulto, que actualmente le faculta el artículo 89 de la Constitución, a fin de agilizar la liberación de personas recluidas por actos de injusticia.

En Palacio Nacional, el Presidente afirmó que sería en casos muy específicos, por ejemplo, que no sean presos por delitos graves, o que no tengan para pagar su fianza y sean inocentes.

López Obrador dijo que ya solicitó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que analice la posibilidad de elaborar una iniciativa de ley para presentarla al Congreso, a fin de reglamentar el indulto consagrado en el artículo 89 de la Constitución.

“Le he estado incluso recomendando a la secretaria de Gobernación —y voy a seguirlo haciendo— que busquen la manera legal de que se puedan conceder indultos, que yo pueda indultar, ver si puedo enviar una iniciativa al Congreso definiendo muy bien los casos, las características generales para que en el marco de ese indulto puedan salir muchos de las cárceles. En eso estamos, constantemente estoy pidiendo informes sobre el avance”, comentó.

López Obrador dijo que hay personas recluidas, y cuyos procesos penales “fueron fabricados, delitos fabricados, porque había consigna, había ministerios públicos de consigna. Antes metían el papel a la máquina y se ponían ahí a escribir y le metían todo el código penal al supuestamente delincuente, por consigna”.

Aunque no aclaró si se trata de lo mismo que la amnistía, López Obrador dijo que el proceso para liberar a presos inocentes sigue adelante.

“En eso estamos, desde luego, cuidando que no sean presos que hayan cometido delitos graves, porque también eso no lo podemos hacer; pero sí hay mucha gente inocente que no cometió delitos o que esté en una situación que amerita estar afuera por la enfermedad, porque es pobre, porque no tiene con qué comprar su inocencia, por su edad.

“Tengo presente el caso de una señora de cerca de 85 años presa aquí, en la Ciudad de México; entonces, ni modo que una anciana va a reincidir, o sea, no es posible eso. Pero estamos viendo”, comentó el Presidente.

