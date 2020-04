A pesar de que México es uno de los principales proveedores de equipo de protección médica a nivel mundial, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que nuestro país recompró a China los mismos cubrebocas que México le vendió en febrero pasado y a un costo mayor.

Durante un entrevista con Richard Ensor, corresponsal de The Economist, Hugo López-Gatell aceptó que en retrospectiva, se debió detener la venta de cubrebocas; sin embargo, defendió que en aquel momento el país asiático tenía la necesidad de dichos suministros y para detener la compra se tendría que haber declarado la emergencia sanitaria en febrero, en nuestro país.

Ante las versiones de que los cubrebocas fueron adquiridos de nueva cuenta por México a 30 veces su precio, López-Gatell dijo que “tal vez deberíamos haberlo hecho (detener la venta de suministros). No lo hicimos. No se consideró, tenemos que hacerlo (...) China tenía el poder, es decir, localizar los suministros. Y no es 30 veces, es menos”.

“Detener eso habría implicado tomar decisiones en febrero que habrían sido extremadamente perjudiciales. Por ejemplo, habríamos necesitado que el gobierno declarara un estado de emergencia en febrero en anticipación de lo que vendría, afectando completamente la dinámica social, económica y política”, agregó.

Además, expresó que ha sido un gran desafío obtener los diferentes suministros en todo el mundo. “Hemos sufrido muchas dificultades para encontrarlos, en la medida en que hemos tenido que obtenerlos en pequeñas proporciones”.

En el caso de los ventiladores, donde México también es de los principales proveedores, dijo que una vez que se satisfaga la necesidades de nuestro país, no habrá problema para exportar a otras naciones.

Ayer, autoridades federales anunciaron la llegada de insumos de protección médica personal procedentes de China.

El embarque es de 1,184 cajas con 10.1 toneladas de guantes de exploración y mascarillas N95, que son productos indispensables en las labores de tratamiento y cuidado del Covid-19, bajo la normatividad y pautas establecidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Se informó que la compra del equipo médico fue realizada por el Instituto de Salud para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que realizó gestiones ante el gobierno chino para establecer un puente aéreo para su envío a México.

“Éste no es el único vuelo. Se ha establecido un puente aéreo entre México y China, lo que quiere decir que va a haber un continuo ir y venir de estas aeronaves para traer los otros diversos equipos. Vendrán próximamente ventiladores, monitores y otros equipos más especializados”, comentó López-Gatell a The Economist.

Contagios por el virus

Hasta ayer, 141 personas habían fallecido a causa del coronavirus en nuestro país. La Ciudad de México, con 32 casos; Sinaloa (13) y Quintana Roo (nueve) son las entidades con más defunciones, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa, se detalló que los casos confirmados de contagio llegaron a la cifra de 2,785, además de que existen 7,526 casos sospechosos. En tanto, la cifra de personas hospitalizadas por el virus alcanzó 27 por ciento.

En este contexto se anunció que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca entregará apoyos por 1,391.7 millones de pesos en beneficio de 193,200 pescadores y acuacultores. Se indicó que este año se cuadruplicará el número de beneficiarios y el monto asignado.

[email protected]a.mx