“Hay en el mundo y en esta región del mundo, América Latina en particular, preocupaciones importantes respecto a lo que está sucediendo precisamente con algo más que pulsiones autoritarias”.

Con esta provocación de Carmen Aristegui, como moderadora, comenzó la mesa de diálogo “Igualdad frente a libertad, libertad frente a igualdad: ¿es posible resolver la tensión perenne?”, como parte del programa FIL Pensamiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la que tomaron parte el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los líderes morales de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En esta conversación, Aristegui solicitó al político mexicano, tres veces candidato presidencial, un balance del estado de las cosas en el país a tres años cumplidos de la presente administración.

“Los resultados de un gobierno se miden por los logros. Tengo la impresión de que en el aspecto económico no hemos logrado revertir la tendencia que hemos llevado de cuatro décadas para acá (…) La violencia está presente en todo el país, la inseguridad de la gente, de las familias. Tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud", dijo.