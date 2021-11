La mañana de este lunes, a través de su programa radiofónico, la periodista Carmen Aristegui compartió y respondió a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el reportaje “Sembrando vida y la fábrica de chocolates”, difundido, principalmente, por el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso.

Ante los calificativos del primer mandatario, quien dijo que ambos medios “hicieron toda una investigación mentirosa sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, la periodista fue breve en su réplica:

“Yo simple y llanamente diría, para no darle muchas vueltas, que, efectivamente, se trata de no confundir y nadie quiere confundir en relación a lo que es el papel de cada quien, presidente. En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso, un espacio de periodistas”.