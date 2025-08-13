Lectura 2:00 min
En 30 estados de México, alta criminalidad
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, en la que advirtió niveles elevados de violencia y criminalidad en 30 de los 32 estados del país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, en la que advirtió niveles elevados de violencia y criminalidad en 30 de los 32 estados del país.
De acuerdo con el aviso publicado en su sitio oficial, únicamente las entidades de Yucatán y Campeche quedaron excluidas de cualquier tipo de advertencia.
La alerta clasifica a los estados mexicanos dentro de un sistema de cuatro niveles de riesgo: Nivel 4 (No viajar), Nivel 3 (Reconsiderar viajar), Nivel 2 (Ejercer mayor precaución) y Nivel 1 (Precauciones normales).
“En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México”, se puede leer en la alerta.
En el Nivel 4, el de mayor riesgo, se encuentran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, entidades en las que se reportan altos niveles de violencia armada, presencia de grupos delictivos y riesgo de secuestros. El gobierno estadounidense no aconseja a sus ciudadanos cualquier tipo de viajes en estas entidades de nuestro país.
Con lo que respecta al Nivel 3, en que se recomienda a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus planes de viaje, se incluyeron los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, debido a la persistencia de hechos delictivos y la limitada capacidad de respuesta consular en algunas regiones.
En tanto, el Nivel 2 agrupa a entidades donde se pide a los viajeros estadounidenses mantener una mayor precaución. Entre ellas se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Nuevo León y otras más, sumando un total de 17 estados. En estas zonas, si bien la violencia no es generalizada, existen focos de inseguridad que podrían afectar a los turistas.
Las únicas entidades clasificadas bajo el Nivel 1, que implica precauciones normales, fueron Campeche y Yucatán, las cuales han mantenido niveles bajos de criminalidad y un entorno considerado seguro para los visitantes internacionales.
La embajada de Estados Unidos en México reiteró que existen restricciones a los movimientos del personal diplomático en varias regiones del país y recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos por carretera durante la noche, así como no abordar taxis de la calle ni viajar solos en zonas rurales.