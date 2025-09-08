Asciende a 10 la cifra de muertos tras choque de autobús con tren de carga en México

Al menos 10 personas murieron y 61 resultaron heridas el lunes tras el choque de un tren de carga contra un autobús de pasajeros de dos pisos que, según el operador ferroviario, intentó cruzar la vía al paso de la locomotora, en un accidente ocurrido en el centro de México.

La colisión se produjo en una zona industrial de la autopista entre Atlacomulco, una localidad situada a unos 115 kilómetros al noroeste de la capital, Ciudad de México, y Maravatio, en el estado occidental Michoacán, informaron autoridades locales.

La fiscalía del Estado de México, vecino de la capital, informó que, de los fallecidos, siete eran mujeres y tres hombres. Además, señaló que nueve de los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente y no requirieron hospitalización.

Las imágenes del lugar del accidente mostraban la parte delantera del piso superior del autobús destrozada y su estructura metálica muy abollada, mientras los equipos de emergencia acordonaban la zona.

Canadian Pacific Kansas City de México, la empresa ferroviaria, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió a los conductores que respeten las señales de tráfico y las órdenes de parada en los cruces ferroviarios.

La empresa operadora del autobús, Herradura de Plata, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los autobuses son un medio de transporte muy importante en México, donde, aunque las líneas ferroviarias de carga son comunes, las rutas para trenes de pasajeros siguen siendo limitadas.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende ampliar drásticamente la red ferroviaria de pasajeros del país para conectar muchas partes del norte y el centro de México.