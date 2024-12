10 de diciembre: ¿Por qué se conmemora el día Internacional de los Derechos de los Animales?

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito que estableció, por primera vez, una serie de derechos inalienables para todas las personas sin distinción alguna.

Desde el año 1997, diversas organizaciones habían exigido la conmemoración de un día por los derechos de los animales y fue así que en 1998 se eligió el día 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos de los Animales, dedicado a recordar que los animales también merecen respeto, protección y consideración dentro del marco de los derechos humanos.

Ambas conmemoraciones invitan a reflexionar sobre las contradicciones inherentes a los sistemas actuales que, mientras promueven la justicia y la igualdad para los seres humanos, a menudo perpetúan la explotación y el sufrimiento de los animales.

Como argumentan muchos defensores de los derechos animales, la lucha por los derechos humanos no puede considerarse completa mientras no se extienda también la justicia a aquellos seres que, aunque no humanos, comparten con nosotros la capacidad de sufrir.

Los datos que respaldan el llamado a la acción

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2018, más de 70,000 millones de animales fueron sacrificados para consumo humano en todo el mundo, diez veces más que el número de habitantes del planeta, sin contar a aquellos que son víctimas de pruebas científicas, explotación en circos, peleas ilegales, y el tráfico de especies.

La misma organización informó que la ganadería es responsable de alrededor del 12% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, contribuyendo significativamente al cambio climático. Este fenómeno afecta tanto a seres humanos, como animales.

Impacto global

El Día Internacional de los Derechos de los Animales ha logrado avances, tanto en términos de sensibilización, como de movilización hacia el bienestar animal y la adopción de políticas más justas:

Organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y World Animal Protection han aprovechado este día para realizar campañas de sensibilización a gran escala, como protestas en línea, difusión de videos, y eventos educativos que informan al público sobre el trato cruel hacia los animales en las industrias alimentaria, textil, y de entretenimiento.

Esta fecha ha servido como plataforma para promover el veganismo como una forma ética de reducir el sufrimiento animal, para dar visibilidad a campañas como el "Mes de la cocina vegana" y el "Día mundial sin carne", que han contribuido al aumento de la adopción de dietas veganas y vegetarianas en todo el mundo.

El día también ha sido una ocasión para destacar avances científicos y tecnológicos en la investigación de alternativas éticas a la experimentación animal y al consumo de productos de origen animal. Investigaciones en biotecnología, como la carne cultivada en laboratorio (también conocida como carne celular o carne cultivada), han ganado visibilidad durante las conmemoraciones de este día. Empresas como Mosa Meat y Memphis Meats han estado desarrollando carne cultivada sin la necesidad de matar animales.

En países como el Reino Unido, este día ha sido una fecha clave para lanzar nuevas leyes sobre bienestar animal; siendo aprobadas varias de ellas que prohíben la caza deportiva, el maltrato animal en circos y el uso de animales en pruebas cosméticas.

Protección animal en México ya es constitucional

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente firmó la reforma para incluir a los animales y el deber de protegerlos en la Constitución. La carta magna establece que los planes de estudio deben incluir contenidos sobre protección animal (Art. 3°), prohíbe el maltrato a los animales y obliga al Estado a garantizar su cuidado y conservación (Art. 4°). Además, faculta al Congreso para legislar en esta materia (Art. 73°).

La celebración del Día Internacional de los Derechos de los Animales permite reflexionar sobre la lucha por la liberación animal y ofrece una invitación a la reflexión sobre cómo nuestras acciones diarias pueden afectar a todas las formas de vida con las que compartimos este planeta.

Los derechos humanos y los derechos de los animales no son temas aislados; son parte de una misma lucha por la justicia, la equidad y el respeto. Al integrar a todos los seres sintientes en nuestro concepto de derechos fundamentales, podremos aspirar a construir una sociedad verdaderamente justa para todos.