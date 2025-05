Waymo, de Alphabet, anunció el lunes que planea fabricar más de 2,000 vehículos totalmente autónomos para llevar sus servicios de robotaxis a Atlanta, Miami y Washington D.C. en 2026.

La compañía afirmó que actualmente cuenta con más de 1,500 robotaxis en funcionamiento en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin.

Waymo indicó que recibió a principios de este año su último envío de SUV eléctricos de Jaguar, que estarán equipados con la tecnología de conducción autónoma Waymo Driver en la planta de fabricación construida en conjunto con el fabricante canadiense de autopartes Magna, en Mesa, Arizona.

Skechers USA acordó ser adquirida por la firma de inversión 3G Capital en una operación que convertirá al fabricante de calzado de descanso en una empresa privada.

3G ofreció comprar Skechers a 63 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 30 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 15 días.

Los accionistas tienen la opción de recibir 57 dólares en efectivo por acción y una unidad de capital en una empresa privada que se convertirá en la matriz de Skechers.

El valor total de la operación, que se espera que se complete en el tercer trimestre, no fue revelado al mercado.

Las ventas de automóviles nuevos de Tesla en España cayeron 36% en abril respecto al mismo mes de 2024, hasta 571 vehículos, según mostraron el lunes los datos de matriculaciones publicados por el grupo sectorial ANFAC, mientras que las ventas de coches eléctricos de otras marcas se dispararon en aquel país.

En los cuatro primeros meses de 2025, las ventas de Tesla en España descendieron 17% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las de vehículos electrificados, una categoría que incluye tanto vehículos totalmente eléctricos como híbridos, subieron 54 por ciento.

Las ventas de Tesla han caído en Europa a medida que el fabricante propiedad del multimillonario Elon Musk se enfrenta a una mayor competencia de las marcas de vehículos eléctricos europeas y, especialmente, chinas. Musk anunció recientemente que ya dedicará más tiempo a su empresa Tesla y menos al gobierno.

En España, las ventas de los fabricantes de automóviles chinos BYD, MG y Omoda aumentaron un 644%, 80% y 346% en lo que va de año, respectivamente, según el informe de ANFAC.

Con inversiones en almacenamiento de energía, estados como Querétaro y Tamaulipas avanzan hacia una transición energética tangible, con lo que no solo responden a la creciente demanda industrial sino que posiciona a ambos estados como nodos de innovación energética en México. El éxito de la apuesta para el desarrollo económico sostenible depende de infraestructura moderna, alianzas público-privadas y visión de largo plazo. José Manuel Díaz, presidente de On. Energy para América Latina, expresó que “el almacenamiento no solo estabiliza la red y gestiona la variabilidad de fuentes renovables, sino que también fortalece la independencia energética y mejora la competitividad industrial”. Ahora sólo falta saber quiénes serán los próximos en subirse al tren de la energía inteligente.

