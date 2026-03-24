Vishen Lakhiani: vivir más no basta, hay que vivir con alma

En un momento histórico donde la promesa de vivir más años parece cada vez más cercana, la pregunta ha dejado de ser cuánto tiempo podemos permanecer aquí, para transformarse en algo mucho más incómodo —y urgente—: cómo habitamos ese tiempo.

El nuevo territorio de la longevidad

Durante el LATAM Longevity Summit, celebrado en Soul Spring Sanctuary —fundado por Rodrigo Salgado— con el apoyo de EXMA, Openminder y Turismo Morelos (entre otros), se reunieron distintas voces en torno al bienestar, la expansión de la conciencia y el futuro del potencial humano. Fue en este contexto donde las ideas de Vishen Lakhiani (Kuala Lumpur, Malasia, 1976) cobraron especial relevancia, no como una teoría independiente, sino como parte de una conversación viva sobre cómo rediseñar al ser humano desde una perspectiva más consciente, integrada y evolucionada; pero hubo una idea, en particular, que me atravesó: la posibilidad de que hoy ya existan personas que podrían llegar a vivir 600 años o más.

Vishen Lakhiani.Cortesía

No como una metáfora, sino como una realidad dentro de ciertos círculos que estudian la aceleración tecnológica y la biología del envejecimiento —y que, por supuesto, disfrutan vivir.

Entre médicos, tecnólogos y pensadores contemporáneos, me recordó que la longevidad dejó de entenderse como una simple extensión de años y comenzó a perfilarse como algo más complejo: la calidad de nuestra experiencia humana en un futuro atravesado por la inteligencia artificial.

Más años, ¿para qué?

Algunos lo plantean desde la aceleración tecnológica. La idea de alcanzar una “longevity escape velocity” —un punto en el que la ciencia avance más rápido que el envejecimiento— ya no suena a una película de Christopher Nolan, sino a una posibilidad cada vez más tangible.

Enfermedades como el cáncer o el Alzheimer podrían dejar de ser inevitables, y la expectativa de vida extenderse mucho más allá de lo que hoy consideramos posible.

Pero incluso dentro de esa visión optimista, emerge una tensión inevitable: ¿de qué sirve vivir más si el cuerpo, la mente o el sentido de vida no acompañan esa extensión?

Desde la medicina integrativa surge otra postura: no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir —y quizá nunca lo sepamos—, pero sí podemos influir profundamente en cómo vivimos ese tiempo.

Regulación emocional, claridad mental, conexión interna. La longevidad, en este sentido, no se mide en años, sino en coherencia.

La dimensión del significado

Y hay una tercera capa, quizás la más desafiante: el significado. No basta con extender la vida ni con optimizar el cuerpo. La pregunta de fondo es qué hacemos con esa vida extendida. Qué impacto generamos, qué dejamos, qué construimos.

No solo “healthspan”, sino también “meaning span”.

Lo irremplazable en la era de la IA

Sin embargo, fue fuera de las definiciones médicas donde apareció una de las ideas más provocadoras del encuentro, impulsada por la visión de Vishen Lakhiani.

En un mundo donde la inteligencia artificial puede escribir como nosotros, hablar como nosotros e incluso parecerse a nosotros, hay algo que permanece irremplazable: nuestra autenticidad.

“La IA puede escribir como tú. Hablar como tú. Incluso parecerse a ti. Pero nunca será tú.”

La frase no funciona como advertencia, sino como recordatorio. En un entorno de copias perfectas, lo verdaderamente valioso deja de ser la eficiencia o la productividad —territorios donde la tecnología inevitablemente ganará—, y se desplaza hacia lo esencialmente humano: la intuición, la presencia, la creatividad que no responde a la lógica del mercado.

Sofisticación: volver a lo esencial

Quizá el futuro no se trata sólo de extender la vida, sino de refinar la experiencia de estar vivos.

Para Vish, la simplicidad, por ejemplo, aparece como una forma de sofisticación: “Los verdaderos maestros no necesitan presumir complejidad.”

En una cultura obsesionada con lo complejo, lo verdaderamente avanzado podría ser aquello que logra funcionar con claridad, eficiencia y sentido.

El poder de la calma

También la calma comienza a adquirir un nuevo tipo de poder.

“En el futuro, la persona más poderosa en la habitación será aquella cuyas manos estén firmes y cuya respiración sea lenta.”

En un entorno acelerado por algoritmos, la regulación interna deja de ser un lujo espiritual para convertirse en una ventaja adaptativa.

SOULPACT: un nuevo sistema operativo

Y entonces surge una especie de nuevo manifiesto personal —lo que Vishen denomina SOULPACT—: simplicidad, oportunidad, unicidad, amor, propósito, abundancia, calma y tiempo.

No como aspiraciones abstractas, sino como un sistema operativo para una vida alineada en un mundo donde la inteligencia artificial ya se encarga de gran parte del trabajo, y nosotros volvemos a ocuparnos de lo esencial: el alma.

La pregunta final

Porque, al final, la verdadera pregunta no es si llegaremos a vivir 120, 200 o incluso 600 años.

La pregunta es si, para entonces, seguiremos siendo capaces de reconocernos.

En un futuro donde todo puede ser replicado, optimizado y prolongado, la longevidad deja de ser un logro biológico para convertirse en un acto de conciencia.

Entendí y abracé que lo radical no es cuánto dura la vida, sino cómo la vivimos.

Ecos ancestrales

Para concluir, esta idea resuena con enseñanzas ancestrales como las de los toltecas, difundidas por Don Miguel Ruiz, y con prácticas contemporáneas de expansión de la conciencia como el Método Silva. No es casual que Vishen los mencione entre sus grandes inspiraciones: en ambos casos, el verdadero poder no está en extender la vida, sino en aprender a estar plenamente dentro de ella.

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