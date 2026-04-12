Vacuna japonesa contra el dengue, la segunda es la vencida

Ahora que el regulador sanitario Cofepris aprobó Qdenga, la vacuna tetravalente contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, México se incorporó a una lista de más de 40 países que sumarán esta herramienta para combatir al dengue que en América Latina ha ido creciendo de manera preocupante.

Entre otros países donde la vacuna ya cuenta con autorización, están Argentina, Brasil, Colombia y varios miembros de la Unión Europea. Además, la vacuna está precalificada por la Organización Mundial de la Salud, lo que abre la puerta a su adquisición por parte de organismos internacionales como la OPS; de hecho ya están proveyéndola al fondo rotatorio de OPS para hacerla llegar a países con bajos ingresos.

Aquí hay que recordar que ya hubo una vacuna contra dengue, fue la Dengvaxia de la francesa Sanofi, pero no resultó tan efectiva como inicialmente se promovió. Dicha vacuna se fue descontinuando debido a que estudios posteriores a la autorización revelaron que podía aumentar el riesgo de hospitalización y dengue grave en personas que no habían tenido la infección previamente (seronegativos) al momento de la vacunación. Es decir, la vacuna era más eficaz para quienes ya habían sido infectados, no para prevenir la infección. En México en 2023 Cofepris emitió avisos de riesgo sobre el uso de Dengvaxia, advirtiendo que la vacuna estaba siendo aplicada incorrectamente en niños menores de 9 años.

Qdenga (TAK-003) presenta diferencias importantes respecto a Dengvaxia, que a 10 años de su aparición ya está prácticamente retirada de México y del mundo.

La de origen japonés se administra en dos dosis a partir de los 4 años de edad y no requiere prueba previa de infección por dengue, lo que facilita su uso en la práctica clínica. Los resultados del estudio fase 3 TIDES, publicado en The Lancet Global Health, muestran una eficacia acumulada a 4.5 años del 61.2 % contra dengue virológicamente confirmado y del 84.1% contra casos que requieren hospitalización. En personas que nunca habían tenido dengue (seronegativas), la protección contra hospitalización se mantiene en 79.3%. La vacuna de Takeda demostró protección contra los cuatro serotipos en individuos previamente expuestos y contra DENV-1 y DENV-2 en los seronegativos.

El Dr. Eduardo Tegomonzoro, líder médico global de dengue en Takeda, ha destacado que el desarrollo de esta vacuna buscó precisamente superar las limitaciones observadas con la primera generación. El estudio involucró a más de 20 mil participantes en ocho países de Asia y Latinoamérica, con siete años de seguimiento y un sistema de vigilancia que generó 14 millones de llamadas telefónicas. Según sus datos, la vacuna reduce las hospitalizaciones en cerca del 80% en personas expuestas al virus. En México, el dengue sigue un patrón cíclico. En 2024 se registraron 125,160 casos confirmados. En 2025 la cifra bajó a 21,981. Hasta la semana 10 de 2026 se reportan 1,168 casos. Este comportamiento se explica por la dinámica de la inmunidad poblacional, la circulación variable de los cuatro serotipos y el aumento de mosquitos Aedes aegypti, favorecido por temperaturas más altas, lluvias intensas y urbanización desordenada. El serotipo 3, por ejemplo, está ganando terreno precisamente porque la inmunidad contra él ha disminuido.

La aprobación de Qdenga llega justo cuando el Consejo de Salubridad General emite el PRONAM Dengue, un protocolo nacional que estandariza el diagnóstico, clasificación y manejo de la enfermedad en todo el sistema de salud. Se esperaría que esto permita combinar atención clínica oportuna con prevención. Takeda ha señalado que, tras la autorización sanitaria, se prepara la distribución inicial en el sector privado, mientras las autoridades mexicanas evalúan la incorporación al sector público. La experiencia de Brasil —donde se comenzó por edades de 10 a 14 años en zonas de mayor incidencia y luego se amplió a nivel nacional— podría servir de referencia. En México, el grupo de 10 a 19 años es uno de los más afectados, por lo que las escuelas podrían convertirse en una plataforma estratégica.

La vacuna no es una solución única ni elimina la necesidad de eliminar criaderos, usar repelentes y fortalecer la vigilancia epidemiológica. El dengue es una enfermedad compleja causada por cuatro virus distintos, y su control sigue siendo multifactorial. Sin embargo, contar con una herramienta adicional que reduce significativamente las formas graves representa un avance concreto en un contexto donde el cambio climático está ampliando la zona de riesgo. México tiene ahora la oportunidad de planear con anticipación. El siguiente paso, tras someterla al Compendio de Insumos (CNIS) del Consejo de Salubridad, sería que las autoridades hacendarias amplíen el presupuesto a vacunas para los siguientes años Tras la experiencia vivida con la vacuna de Sanofi que al final no funcionó como debiera, hoy se tiene una nueva oportunidad para inmunizar contra una infección viral que podría controlarse. La inversión en vacunación puede generar un gran impacto en salud pública, y en particular en el dengue que no solo no desaparecerá sino que es muy probable que con el calentamiento global siga subiendo.

Oportunidad de Takeda en Estados Unidos

Y ahora que Takeda logró introducir su vacuna antidengue en México, se le abre una oportunidad para luego hacerla llegar al mercado estadounidense. Allá se definió ya la salida definitiva de Dengvaxia, de Sanofi Pasteur. Tras el fin de la producción de ésta por “baja demanda global”, la distribución concluyó en septiembre de 2025 y las últimas dosis caducarán entre agosto y septiembre de 2026. A partir de entonces, el CDC y el ACIP han advertido que no será posible iniciar nuevas series de vacunación. Solo quedarán existencias limitadas para quienes ya comenzaron el esquema.La paradoja es evidente: el dengue sigue expandiéndose en el continente estadounidense por efecto del cambio climático, con transmisión local ya documentada en Florida, Texas y otros estados. La misma dinámica que observamos en México. Es decir, en EUA se abre una ventana estratégica para Takeda y su vacuna Qdenga (TAK-003), que presenta ventajas claras sobre su antecesora: no requiere prueba previa de infección, se administra en solo dos dosis a partir de los 4 años y demostró, en el estudio TIDES de 4.5 años, una reducción del 84% en hospitalizaciones. Con aprobación en 41 países, precalificación de la OMS y un perfil de seguridad favorable, Takeda cuenta con evidencia sólida para evaluar una nueva solicitud ante la FDA. La creciente necesidad de protección para viajeros estadounidenses y residentes de territorios como Puerto Rico podría facilitar su introducción, convirtiendo este vacío en una oportunidad concreta para responder al avance del dengue.

Birmex destruye clandestinamente oncológicos caducos de IMSS

Otra vez. Hace apenas semana y media, Birmex retiró del almacén del IMSS —frente a la Central Camionera del Norte, puerta 4— 45 toneladas de medicamentos oncológicos. Dos tráileres los trasladaron a Celaya, Guanajuato, para incinerarlos clandestinamente. A los trabajadores les confiscaron los celulares para evitar fotografías y aún hay personal haciendo guardia en el sitio de destrucción. No es la primera vez que se reportan toneladas de fármacos caducos destruidos mientras miles de pacientes oncológicos enfrentan desabasto crónico en hospitales públicos; sucedió lo mismo en el sexenio pasado, lo cual es indignante en un país donde desde hace 7 años hay desabasto de fármacos vitales en hospitales. Tirar 45 toneladas de medicinas que salvan vidas, en un país con largas listas de espera para atención, no solo es ineficiente: es un escándalo que exige explicaciones claras y rendición de cuentas. La salud de los pacientes no puede seguir pagando estos errores.