Transformación con propósito: una operación que fortalece el sistema financiero

El relanzamiento institucional de nuestro banco en junio marcó el inicio de una nueva etapa, orientada a fortalecer nuestra propuesta de valor y consolidar un modelo de negocio centrado en la innovación, la cercanía y la excelencia operativa. Esta transformación responde a una visión estratégica que busca construir una experiencia financiera más ágil, humana y digital, capaz de anticiparse a los desafíos del entorno.

Con este antecedente, anunciamos el martes de esta semana la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, una operación que constituye un referente técnico en cuanto a la gestión de transacciones bancarias. Esta transacción destaca por su diseño normativo, su ejecución ordenada y su alineación con estándares internacionales. Es una muestra clara de cómo el sistema financiero mexicano puede responder con eficacia ante procesos de reorganización compleja, al privilegiar en todo momento la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero nacional.

El proceso se desarrolló de acuerdo con un esquema de competencia regulada, con la participación de más de cinco instituciones bancarias. Esta pluralidad de ofertas permitió evaluar las propuestas en términos económicos, contractuales y operativos, bajo condiciones de equidad y transparencia. La comunicación directa con las autoridades financieras fue determinante para garantizar que cada etapa se condujera conforme a la normatividad vigente y con apego a las mejores prácticas internacionales.

La propuesta seleccionada fue resultado de una evaluación integral que consideró no sólo la solidez económica y contractual, sino la capacidad operativa para asumir sin disrupciones los servicios fiduciarios y de representante común. Un elemento clave fue la incorporación de todo el equipo fiduciario de CIBanco al modelo de negocio de nuestra institución, lo que permitirá preservar el conocimiento especializado acumulado, asegurar la continuidad técnica y fortalecer la capacidad institucional. En un sector donde la experiencia fiduciaria es esencial para la gestión de patrimonios, fideicomisos y mandatos financieros, esta transferencia de talento representa una ventaja estratégica.

El acompañamiento de despachos legales de reconocida trayectoria internacional aportó una capa adicional de solidez jurídica y técnica al proceso. La operación fue informada en su oportunidad a instancias regulatorias extranjeras y se ha establecido un canal de comunicación permanente para asegurar la viabilidad de la transacción a lo largo del tiempo.

Durante la etapa de transición se implementarán controles regulatorios y operativos estrictos, con el acompañamiento constante de las autoridades financieras. Estos mecanismos tienen como objetivo proteger los intereses de los usuarios y beneficiarios, garantizar una migración ordenada y contribuir activamente a la estabilidad financiera del país.

Este tipo de operaciones, cuando se ejecutan con rigor institucional, fortalece la arquitectura del sistema financiero mexicano y consolida modelos de negocio resilientes, preparados para responder ante los desafíos del entorno. Con esta adquisición, en Multiva reafirmamos nuestra vocación de desarrollar soluciones financieras de alto valor, respaldadas por talento especializado, procesos sólidos y un profundo sentido de compromiso con México.