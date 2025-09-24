TikTok: del entretenimiento al impacto económico

Asociada generalmente con entretenimiento digital, la red TikTok en México, se ha convertido además, en una potente herramienta que incentiva la creatividad, fomenta el emprendedurismo y publicita a los micronegocios o mipymes.

La sorpresa, es que este perfil, de pivote económico, en apenas un lustro, ya tiene una dimensión numérica

La contribución agregada de TikTok a la economía en México es de ¡45,240 millones de pesos!.

TikTok genera 58,614 empleos directos, indirectos e inducidos en todo el país.

El 14% de esos 45,000 millones de pesos, es derrama económica directa, en una cantidad de 6,347 millones de pesos.

Son ingresos generados, inversiones, impuestos y compra de bienes y servicios a terceros por TikTok. El 68% es una derrama económica indirecta por un total de 30,825 millones de pesos.

Es decir, son ventas de bienes y servicios de las MiPymes que utilizan a TikTok

El 18% es por efectos inducidos al consumo, con una cifra de 8,068 millones de pesos.

Es una cantidad que engloba el desembolso de TikTok y de las MiPymes que usan la plataforma.

TikToK le pidió a The Competitive Intelligence Unit (The CIU), encabezada por Ernesto Piedras que realizara un reporte sobre la Contribución Económica de TikTok en México.

Las cifras que revela el reporte, marcan una creciente penetración en las Mipymes y dejan ver un avance importante en la penetración de la economía digital en México.

Una de cada cinco Mipymes con acceso a internet ya utiliza TikTok.

Siete de cada 10 empresas considera que la principal ventaja de la plataforma es la oportunidad para expandir el alcance de sus marcas.

54% de las empresas considera que TikTok ha sido una herramienta fundamental para atraer nuevos clientes o generar ventas.

Y 62% de las empresas considera que TikTok les ha permitido fortalecer la relación con sus clientes.

TikTok es una pieza clave en la economía digital que avanza aceleradamente en México.

TikTok es ya, mucho más, que una red social enfocada en la diversión.

Hasta ahora, prevalece la percepción generalizada de que es una plataforma de videos cortos, donde los mexicanos consumen y crean contenido humorístico, bailes, retos y memes.

En el extremo, ha sido criticada por ser una red, en la que se difunden estilos de vida que exacerban el consumo, incitan a la superficialidad y, en el extremo, a los retos absurdos y riesgosos.

Sin embargo, la red además de eso, se ha convertido en una herramienta muy poderosa que crea comunidades, en torno a la cultura y otras actividades de impacto social y económico.

TikTok Impulsa la creatividad, consolida los negocios y publicita a las empresas.

De acuerdo con otras fuentes especializadas, la economía digital en México se estima en un valor aproximado de 40,000 millones de dólares.

TikTok, en México, está creciendo exponencialmente y además de ser una fuente de diversión, se consolida como una potente herramienta para el nacimiento, fortalecimiento y expansión de los negocios.

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más influyentes en México.

A solo cinco años de que inició operaciones en México, ha registrado un crecimiento explosivo.

México ocupa el cuarto lugar como país con más usuarios a nivel global.

Solo lo superan Estados Unidos, Indonesia y Brasil.

Se calcula que tiene más de 85 millones de usuarios mayores de 18 años de edad. Y ha logrado una penetración de casi el 70% entre usuarios de internet.

TikTok es parte de la economía digital que está predominando en el mundo y en México.

Es parte del complicado rompecabezas que incluye al comercio electrónico, la banca digital, las aplicaciones móviles y las plataformas digitales.

Y dentro de éstas últimas convive y compite con otras plataformas que conectan a usuarios y proveedores.

El reporte sobre la Contribución Económica de TikTok en México elaborado por The CIU, es muy valioso porque dimensiona el fenómeno económico en el que se está convirtiendo esta red social.

Es el primer ejercicio que se ha realizado en Latinoamérica y representa un primer insumo que servirá de base para ampliar la base de datos que permitirán presentar periódicamente el rostro económico de una red que nació con un perfil eminentemente de entretenimiento y con rapidez se está convirtiendo en un puntal económico.

Atisbos

Hoy se presenta el libro “Inteligencia Artificial. Enfoques Multidisciplinarios”, en el que se abordan áreas como la Ciencia de Datos, Big Data, Machine Learning y Deep Learnig.

Está dirigido a universitarios, académicos e investigadores y a profesionales de todas las áreas interesados en entender el fenómeno de la Inteligencia Artificial.

Para entenderla, se requiere una perspectiva ética, legal, pedagógica y filosófica, dice el doctor José Luis Hernandez Sánchez, fundador de White Box Project Institute (WBPI).