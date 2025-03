Thank you, Mr. Trump

La presidenta, Claudia Sheinbaum, debería estar muy agradecida con el presidente de EU, Donald Trump, de no ser por sus amenazas con los aranceles y una estrategia serena y adecuada por parte de ella, su gobierno estaría en crisis, en estos seis meses es muy poco lo que ha logrado, salvo cumplir con el legado de López Obrador.

La positiva reacción hacia ella de la gran mayoría de los mexicanos se debe a que, en contraste con el gobierno de Canadá, la presidenta ha mantenido la calma y no ha provocado al loco de Trump, sin embargo, nuestra economía está pendiendo del hilo arancelario que decida el presidente de Estados Unidos el 2 de abril. El haber logrado dos posposiciones de la entrada de 25% de aranceles es bueno, pero mientras no se firme un acuerdo de largo plazo, no habrá confianza en los empresarios mexicanos y extranjeros para invertir en nuestro país.

Fuera de este logro el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido gris, como sus mañaneras, y muchas de sus reformas son un verdadero atentado contra nuestra democracia. Las reformas constitucionales que eliminaron los organismos autónomos, en especial al Inai, condicionan el derecho ciudadano a la información a los intereses del gobierno. Lo mismo sucede con la desaparición o incorporación al gobierno de los otros organismos independientes, el interés del gobierno estará por encima de la ley y de los intereses de los particulares.

Sin lugar a dudas, la reforma más negativa para nuestra democracia y el derecho de los particulares a una justicia independiente es la reforma al Poder Judicial. Las posibilidades de que gane un ministro, magistrado o juez independiente del gobierno o de Morena, son prácticamente nulas. Al ir a votar estaríamos legitimando un fraude, la gran mayoría de los candidatos y candidatas estuvieron minuciosamente aprobados por los diputados y senadores de Morena y por el gobierno de Claudia Sheinbaum, los nombres de esos candidatos y candidatas van a ser impulsados por toda la estructura del gobierno y de Morena y serán los seguros ganadores de la elección.

En este primer semestre del gobierno de Claudia Sheinbaum, la consigna fue llevar a cabo las reformas constitucionales que no pudo sacar López Obrador y cuidar su imagen, pasara lo que pasara. Fuera de ese objetivo cumplido, los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum son mediocres. En seguridad ha habido un avance, sin embargo, en las últimas semanas ese avance se ha congelado. El cambio de la estrategia de López Obrador de “abrazos y no balazos”, se debe más a la presión de Trump que a una decisión del gobierno.

El talón de Aquiles de su gobierno y del país es la economía, ha hecho bien en dedicarle tiempo a los empresarios para crear confianza después de seis años en que fueron criticados y echados a un lado, pero más allá de lo que finalmente decida Trump con lo aranceles, no le van a tener confianza si sigue impulsando cambios que vulneran nuestra democracia y el respeto a la ley. Le sigue apostando todo a los programas sociales para mejorar la calidad de vida, que bueno que existan, pero si no hay crecimiento económico y del empleo, la calidad de vida de la gente bajara en estos seis años.

El sexenio se está complicando y puede empezar a perder confianza si niega la realidad para proteger a López Obrador, como su décimo con los desaparecidos.

En estos momentos, las únicas razones para entender los niveles de popularidad de Claudia Sheinbaum son, la heredada de López Obrador y la que le ha dado la negociación con Trump, por eso Thank you Mr. Trump.