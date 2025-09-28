Tesla podría valer 2 billones de dólares en 2026

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla podría alcanzar una capitalización bursátil de 2 billones de dólares a principios de 2026, debido al avance de su estrategia de inteligencia artificial autónoma, de acuerdo con analistas de Wedbush.

Incluso, podría llegar a los 3 billones para finales de 2026, con el inicio de la producción a gran escala de su plan de desarrollo autónomo. Wedbush prevé un lanzamiento agresivo de Robotaxis en más de 30 ciudades estadounidenses durante el próximo año.

La oportunidad de la IA y la autonomía representa al menos 1 billón de dólares para Tesla, de acuerdo con Wedbush. Se espera que los desafíos regulatorios en torno a los vehículos autónomos se resuelvan bajo la presidencia de Trump, acelerando así estas iniciativas.

La correduría reiteró su calificación de "outperform" para las acciones de Tesla y aumentaron su precio objetivo de 500 a 600 dólares.

Fibra Next, el fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles industriales y que tiene como socio a Fibra Uno, propondrá a sus accionistas llevar a cabo la adquisición de tres activos.

De aprobarse, la adquisición podría efectuarse de manera directa o a través del Fideicomiso Subsidiario, en los que participan los Fideicomitentes Júpiter y terceros.

Fibra Next propondrá la constitución de un Fondo de Recompra de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios. La asamblea de accionistas de Fibra Next se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en Ciudad de México.

Consorcio ARA recibió una baja en su nota crediticia de largo plazo de parte de la agencia calificadora HR Ratings debido a una menor generación de flujo de efectivo.

La rebaja, de HR AA+ a HR AA, aún se considera de alta calidad crediticia y riesgos bajos con escenarios económicos adversos. HR Ratings mantuvo una perspectiva estable.

Ara reportó un flujo libre de efectivo de 129 millones de pesos en 2024, contra 610 millones que era el escenario base de los analistas, lo cual estuvo relacionado principalmente a mayores niveles de inventarios, debido a una mayor inversión en desarrollos en construcción y nuevos proyectos.

AstraZeneca venderá sus medicamentos para la diabetes y el asma directamente a pacientes de Estados Unidos que pagan en efectivo con un descuento de hasta el 70% de los precios de lista, luego de las presiones de Donald Trump.

La compañía anglo-sueca, la mayor de Reino Unido por valor de mercado, dijo que los pacientes sin seguro o con seguro de pocas coberturas y con recetas podrán comprar su tratamiento Farxiga para la diabetes por 182 dólares a partir del 1 de octubre.

