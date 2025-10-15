Televisa es la casa de la Fórmula 1 en México hasta 2028

Para todos nosotros amantes de la Fórmula 1, hay buenas noticias. Pues a partir de esta temporada y hasta el final de la temporada 2028, todos los eventos, practicar, carreras, grandes premios y calificaciones podrán ser disfrutados por los canales de Televisa.

Esta semana, la gran televisora de San Ángel y F1, dos marcas líderes en sus segmentos, anunciaron un acuerdo para transmitir en México todas sus competencias y hasta el final de la temporada 2028. Este gran acuerdo es testigo del compromiso de Televisa con las audiencias mexicanas y su pasión por el deporte de carreras automovilísticas más importante del planeta. En el marco de este acuerdo, Televisa llevará toda la actividad de la F1, a través de TV abierta y de paga, en ésta última vía Sky sports en izzi y Sky+, con una cobertura sin precedentes para deleite de los aficionados al automovilismo en México:

De acuerdo a un comunicado enviado el miércoles 15 de Octubre, olek Loewenstein, Presidente Global de Deportes de TelevisaUnivision, dijo “Nos llena de orgullo anunciar que la Fórmula 1®, uno de los espectáculos deportivos de mayor crecimiento y pasión en México y en el mundo, será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, empezando con las transmisiones de los Grandes Premios de Austin y México. Agradecemos a la F1 que seremos en México, por más de 3 años, la casa oficial de todos sus Grandes Premios y que nos permitan acercar a nuestra audiencia la emoción de este espectáculo deportivo”.

Por su parte Ian Holmes, Director General de Derechos de Medios y Transmisión de la Fórmula 1®, dijo: “Los mexicanos son profundamente apasionados de la Fórmula 1®, por lo que es fundamental para nosotros contar con un excelente socio de transmisión en el país, que garantice que nuestros aficionados reciban la mejor cobertura posible de nuestro deporte. El compromiso y la cobertura de Televisa serán incomparables en todo México, y este cambio no podría llegar en mejor momento, con el Gran Premio de

Estados Unidos en Austin este fin de semana, seguido por la carrera de casa en la Ciudad de México, donde sabemos que los pilotos y equipos recibirán una cálida e increíble bienvenida”. Con esta alianza, Televisa llevará cada detalle de la máxima categoría del automovilismo a las pantallas mexicanas, lo que consolida y refuerza su oferta de entretenimiento y contenidos deportivos como la más atractiva y completa del mercado.

¡A disfrutar de la emoción de F1 con Televisa se ha dicho!