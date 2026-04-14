¿Tambalea política monetaria o necesita ayuda?

No tenemos una política monetaria lo suficientemente efectiva para que por sí sola ayude a la convergencia de la inflación, así lo asevera e subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

No obstante, no es que no funcionen la política restrictiva que se ha venido aplicando en México como en otros países, el gran “pero” es que hay problemas estructurales que no han ayudado, desde hace 23 años, a que converja una inflación a la baja y una economía al alza.

Una de las grandes peticiones han sido que la política monetaria y la fiscal caminen de la mano. Con estrategias más acorde a la realidad.

“Desafortunadamente hay una situación financiera bastante baja, lo cual implica tener una situación crediticia bastante baja y complicada para las decisiones de política monetaria”.

“Eventualmente se podría necesitar subir las tasas. Si la junta ve una escalada arriba del 5% con trayectoria que no pudiera cambiar, se deberá aplicar una política monetaria restrictiva, aunque no es algo que se ve en el horizonte”. Claro, por el momento.

Lo que es una realidad es que la meta inflacionaria menor a 4%, incluso casi del 3%, es muy optimista, y prácticamente no se logrará este año.

Los factores determinantes de la inflación que fracasaron el año pasado, siguen latentes este año, y estos primeros meses del año se ha venido agravando. Para enero de este 2026, no hubo progreso, aunque la inflación logro estar abajo del 4%, gracias a un frágil trabajo subyacente, precios que no obedece de la oferta y demanda, y por ende no obedece a la restricción de la política monetaria, la realidad es que el entorno se mueve.

Lo preocupante es que la inflación subyacente va al alza, como efecto de temas como; algunos incrementos del IEPS en algunos productos, aumentos en tarifas arancelarias para otros países, aumento en el precio del jitomate que subió más del 100%, y que tienen gran impacto en la inflación, así como la guerra del medio oriente, que generan un balance de riesgo.

Incluso el Banco Mundial ya dio señales de que la inflación comenzará a estar en niveles al alza, y con ello, no será difícil ver que podría subir la tasa de interés.

De ahí que este año, las expectativas realistas de inflación están por arriba del 4%.

Un junio que ya se espera para saber si el T-MEC continúa siendo entre EU, Canadá y México, lo que daría certidumbre en México, pero, sin lugar a duda el Gobierno Federal deberá establecer condiciones que den certeza jurídica y aclarar las reglas del juego, las cuales aún no terminan de definirse.

Además de que poner en marcha el Plan México que, si bien promete detonar inversiones, y hacer alianzas entre gobiernos e iniciativa privada, la realidad es que, sigue en la antesala.

Es difícil que los empresarios realicen inversiones si no saben cuales son las reglas del juego y saber que no cambiarán. Porque las inversiones se hacen alrededor de ello, y es que además de la inversión gubernamental, la realidad es que el detonante para la economía y empleo, es la que realiza el sector privado nacional e internacional, y por lo pronto, no sólo se ha detenido sino que se ha mermado.