T-MEC: actúa Trump como en 2018

Primero fue Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ayer 7 de octubre, fue el Presidente Trump, quien ante Mark Carney, Primer Ministro canadiense, dijo a la prensa que sería mejor que el T-MEC fuera un acuerdo comercial bilateral con Canadá.

Carney, al parecer cayó en la misma celada tendida hace siete años a Justin Trudeau, a quien dijo Trump negociaría acuerdo bilateral y dividió a mexicanos y canadienses, para decidir el 30 de noviembre de 2018 que después de todo firmaba un T-MEC trilateral.

Hace una semana se comentó en este generoso espacio de El Economista que lo hizo tan bien hace siete años el inquilino de la Casa Blanca que, frustrado, Trudeau se desquitó acusando a México: “de haberlos tirado debajo de un autobús”.

¿Vía libre a los aspirantes para 2027?

Difícil no ser escéptico a una versión que algunos atribuyen al expresidente López Obrador y otros a la dirigencia nacional de Morena, pues, aunque es posible que de Palenque recomienden a uno o dos aspirantes, sería grave error si, como dicen, Palacio diera vía libre a los aspirantes a gubernaturas en 2027.

Después de todo siempre se cuenta con las reglas “democráticas” de Morena que permiten que las candidaturas se decidan por encuesta, por “consultas” y hasta por tómbola, eso, aunque lo nieguen, le da a Palacio un amplísimo margen de maniobra.

Además, no pueden ignorarse variables, por ejemplo, imposible que se delegue a intermediarios la tarea de lidiar con los gobernadores morenistas que mostraron su capacidad de movilización el pasado domingo, quienes por su tranquilidad personal no querrán confrontar a Palacio.

¿Impunidad a quienes agitan en la UNAM?

Ayer, al ver a todos los estudiantes de la Prepa 8 fuera del plantel y a la policía de CDMX revisando el interior, pues alguien me dijo que allí, como en otras escuelas y facultades hubo amenazas de bomba, y me pregunté por qué la tolerancia con los grupos que agitan en la UNAM.

A poco, declaró Omar García Harfuch que el gabinete federal de seguridad tenía ya identificados a algunos de las amenazas de bomba, lo cual podría ser el principio para que no sigan impunes los que están detrás de la agresión a la UNAM.

Impensable que los servicios de inteligencia del gabinete federal de seguridad no pueden identificar a quienes, desde el oficialismo, solapan y hasta patrocinan el crimen social anulando para los estudiantes la posibilidad de alcanzar la movilidad social sólo por mezquinas ambiciones políticas

NOTAS EN REMOLINO

Aviado estaría el senador morenista si no hubiera declarado que no recibió “línea” para presentar la iniciativa de los polémicos transitorios a la reforma de la Ley de Amparo, pues sería como confesar que todo es un sainete ... En la reunión de la Presidenta Claudia Sheinbaum con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex cabeza de la comisión de derechos humanos en la ONU, estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente y la titular de Semarnat Alicia Bárcenas, lo que permite especular que se pudo hablar sobre el rol de México en la ONU ... Ayer 7 de octubre, envió la Presidencia de la República sus cinco propuestas para el Consejo de Telecomunicaciones e igual número para el Consejo Nacional Antimonopolio ... “No es ser engañados, sino desengañados los que nos hace miserables”, dijo Klas Pontus Arnoldo ...