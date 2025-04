En suspenso la NOM para el combate de infecciones intrahospitalarias

El subsecretario Ramiro López Elizalde dejó una gran interrogante el viernes al decir que aún se continúa revisando la NOM-045 sobre vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones “para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Es una posición contraria a un previo anuncio donde se dijo que la decisión era cancelar el proceso de actualización de la NOM 045 relativa al control y prevención de las infecciones intrahospitalarias.

Las infecciones asociadas a la atención a la salud (IAAS) son un grave y costoso problema de salud pública, agravado además por la creciente resistencia a los fármacos antimicrobianos. Se estima que las IAAS generan una alta proporción de las muertes evitables, pero además en términos económicos las pérdidas económicas generadas al sistema nacional de salud podrían llegar a no menos de 28,000 millones de pesos anuales.

De ahí que muchos profesionales de distintas especialidades estuvieron aportando a la revisión y avances para la actualización de dicha NOM cuya última versión viene desde el 2005. Con la nueva versión se venía trabajando con entusiasmo exhaustivo y veían voluntad para impulsar un verdadero combate de las infecciones intrahospitalarias.

Todo el gremio médico de una u otra manera estaba atento a ese proceso.

Pero los ánimos se derrumbaron a partir de que el director general de Epidemiología, Miguel Angel Lezana Fernández, paró en seco la esperanza al informar que se derogaba todo lo avanzado en dicha Norma Oficial Mexicana cuya renovación había sido convocada en 2023 por la propia Dirección de Epidemiología. Fue totalmente inesperado y agarró a todos por sorpresa. El anuncio fue hecho durante el congreso de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (AMEIN) celebrado a fines de marzo en la ciudad de Puebla. Ahí el Dr. Lezana anunció que la NOM-045-SSA-2024 se derogaba y que se trabajaría de nuevo desde el principio junto con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que hoy lleva Laura Cortés Sanabria.

Cayó como balde de agua fría para cientos de especialistas de muchas disciplinas reunidos en esa sesión. ¿Porqué esa abismal carencia de sensibilidad de la autoridad? ¿Los motivos son políticos? Era una enorme oportunidad de avanzar en un ámbito prioritario ¿y de un día para otro se echar por la borda? Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM mostró su inconformidad en el mismo evento.

En los siguientes días, tanto AMEIN como la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC) pidieron a la autoridad reconsiderar, insistiendo en respectivos comunicados que las IAAS son un problema de salud pública que impacta en la morbilidad de los pacientes.

¿De verdad la autoridad ha reconsiderado?

No puede jugarse con un asunto tan serio. La situación ha detonado gran disgusto y enfado porque primero se evidenció una falta absoluta de sensibilidad de parte de la autoridad sobre un problema tan serio, y ahora lo que hay es confusión; se espera que las aguas retornen a su cauce y se retome el proceso tal como venía, pero ello no ha quedado claro y todo está por verse.

Las infecciones intrahospitalarias no sólo generan complicaciones y muchas muertes evitables de pacientes. ¿Quién no conoce algún caso de alguien que entró al hospital por un problema de salud y terminó complicándose o muriendo por haberse contagiado de algún microbio hospitalario?

Son casos muy comunes pero de los cuales no se conocen indicadores o estadística suficientes. Esos datos los debería tener la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), un sistema de vigilancia epidemiológica que se supone monitorea dichas infecciones en México, pero no reporta sus números. De acuerdo con participantes en el foro anual que organiza la iniciativa Hospitales sin Infecciones (HSI), apenas un 10% de hospitales y establecimientos médicos reportan sus infecciones a dicho RHOVE, y eso no genera una referencia suficiente. Es decir, no hay registros fehacientes en torno a las IAAS en México, y es por donde tendríamos que empezar. ¿No sería bueno que los mexicanos tengamos datos sobre el índice de infecciones en los establecimientos de salud y sirva de referencia al momento de elegir dónde nos atendemos?

Entusiasmo positivo genera NOM para dispositivos médicos

Por otro lado y en contraste, una alegría generalizada se detonó el viernes en la industria de dispositivos médicos que se ha vuelto tan relevante en México. Enmedio de las presiones y angustias por las complicaciones que les generan los aranceles de Trump, el sector recibió con gran aliento la publicación en el Diario Oficial el viernes pasado de la NOM-241-SSA1-2025 dedicada a Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Fue producto de muchas sesiones de trabajo convocadas por Cofepris donde técnicamente hubo buenos debates. La directora de AMID, Ana Riquelme, dice que al final aceptaron gran cantidad de sus propuestas e incluso les permitieron participar en el documento de preguntas y respuestas más comunes para alinear todavía más el entendimiento de la Norma. “Está muy alineada al estándar internacional y permite que las maquilladoras que producen para exportación lo sigan haciendo pues quedan fuera del campo de aplicación de la norma ya que tienen su propio certificado ISO 13485 bajo el sistema de auditoria MDSAP”.

Próximo congreso de la ANHP en junio

Ya se acerca el tercer Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) que integra las principales cadenas de hospitales de alta gama, y que actualmente preside Alvaro López Aldana, del Centro Médico ABC. Después de sus exitosas últimas ediciones, hay gran expectativa sobre la de 2025 que tendrá lugar el 16 y 17 de junio. Será nuevamente en el Centro de Convenciones del Hospital Español en la Ciudad de México. El Tema central este año es: "Visión Integral de la Salud Privada en México", con un enfoque en Tecnología, Humanismo y Sostenibilidad en la atención hospitalaria.

