Sueño Hábitat: La Cosmovisión de Jacobo y María Ángeles

Gabriela Gorab | Entre quimeras y palabras

Gabriela Gorab

La exposición “Sueño Hábitat”, presentada en Palacio de Hierro Polanco, celebra la riqueza cultural y artesanal de México a través del trabajo del taller de Jacobo y María Ángeles. La muestra refleja la cosmovisión indígena y la relación sagrada entre los seres humanos y la naturaleza, representando animales espirituales que protegen, guían y acompañan a las personas desde su nacimiento.

En este universo de símbolos y narrativas ancestrales, los artistas trasladan su visión a la colección Loco Tequila, una edición limitada de botellas pintadas a mano que encarna la creatividad, la tradición y la sabiduría del Paisaje Agavero de Jalisco. Cada pieza es un homenaje a la conexión entre historia, naturaleza y técnica artesanal, transformando al tequila en un objeto de colección y cultura viva.

image

Jacobo y María Ángeles.Cortesía

  • El viajero de la noche

El murciélago magueyero recorre los campos de agave transportando polen y asegurando nuevas generaciones. Pintada a mano, esta botella captura su presencia etérea: un susurro de historia y naturaleza que refleja la fineza y delicadeza que caracteriza a Loco Puro Corazón.

Edición Coyote (Canis latrans)

  • Astucia y resiliencia

El coyote recorre los senderos del Paisaje Agavero con paso sereno y mirada alerta. Su adaptabilidad representa la armonía del ecosistema y el respeto por cada agave que se convierte en tequila. La botella, pintada a mano, convierte su figura en un símbolo de libertad, equilibrio y creatividad, inspirando el espíritu de Loco Puro Corazón.

image

Loco tequila.Cortesía

Edición Serpiente (Crotalus spp. u otra especie local)

  • Guardiana del tiempo

Silenciosa y sigilosa, la serpiente se desliza entre sombras y raíces, portando la memoria del territorio. Pintada a mano, esta botella celebra la transformación, la continuidad y la sabiduría ancestral que atraviesa generaciones, reflejando la autenticidad radical y el cuidado artesanal de Loco Puro Corazón.

Edición Colibrí (Amazilia beryllina, entre otros)

  • El destello del día

El colibrí surca flores y agaves con vuelo ágil y preciso, aportando vitalidad al Paisaje Agavero. Esta botella, pintada a mano, transforma su movimiento vibrante en un homenaje a la luz, la vida y la delicadeza del corazón del agave, mostrando la elegancia de Loco Puro Corazón.

Gabriela Gorab

Licenciada en Artes por la Bond University, de Australia, cuenta con un programa de Emprendimiento por el MIT. Es socia de El Lion que Ruge Films, una compañía independiente de producción cinematográfica. Colabora y es consejera en diversos medios con temas relacionados al arte, la cultura y la innovación. Curadora y Co-Fundadora de Artists’ Container.

