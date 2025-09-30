La exposición “Sueño Hábitat”, presentada en Palacio de Hierro Polanco, celebra la riqueza cultural y artesanal de México a través del trabajo del taller de Jacobo y María Ángeles. La muestra refleja la cosmovisión indígena y la relación sagrada entre los seres humanos y la naturaleza, representando animales espirituales que protegen, guían y acompañan a las personas desde su nacimiento.

En este universo de símbolos y narrativas ancestrales, los artistas trasladan su visión a la colección Loco Tequila, una edición limitada de botellas pintadas a mano que encarna la creatividad, la tradición y la sabiduría del Paisaje Agavero de Jalisco. Cada pieza es un homenaje a la conexión entre historia, naturaleza y técnica artesanal, transformando al tequila en un objeto de colección y cultura viva.

Jacobo y María Ángeles.Cortesía

Sueño Hábitat: La Cosmovisión de Jacobo y María Ángeles

El viajero de la noche

El murciélago magueyero recorre los campos de agave transportando polen y asegurando nuevas generaciones. Pintada a mano, esta botella captura su presencia etérea: un susurro de historia y naturaleza que refleja la fineza y delicadeza que caracteriza a Loco Puro Corazón.

Edición Coyote (Canis latrans)

Astucia y resiliencia

El coyote recorre los senderos del Paisaje Agavero con paso sereno y mirada alerta. Su adaptabilidad representa la armonía del ecosistema y el respeto por cada agave que se convierte en tequila. La botella, pintada a mano, convierte su figura en un símbolo de libertad, equilibrio y creatividad, inspirando el espíritu de Loco Puro Corazón.

Loco tequila.Cortesía

Edición Serpiente (Crotalus spp. u otra especie local)

Guardiana del tiempo

Silenciosa y sigilosa, la serpiente se desliza entre sombras y raíces, portando la memoria del territorio. Pintada a mano, esta botella celebra la transformación, la continuidad y la sabiduría ancestral que atraviesa generaciones, reflejando la autenticidad radical y el cuidado artesanal de Loco Puro Corazón.

Edición Colibrí (Amazilia beryllina, entre otros)

El destello del día

El colibrí surca flores y agaves con vuelo ágil y preciso, aportando vitalidad al Paisaje Agavero. Esta botella, pintada a mano, transforma su movimiento vibrante en un homenaje a la luz, la vida y la delicadeza del corazón del agave, mostrando la elegancia de Loco Puro Corazón.