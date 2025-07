Subterráneas tensiones en Morena

Seguro continuará la administración Trump con la redituable política espectáculo, sea por las deportaciones o por aranceles, pero, en cuanto a migración saben que está bajo relativo control e inevitablemente lo comercial será resuelto al firmar el acuerdo comercial, bilateral o trilateral.

Eso convierte a la seguridad en el eje de la relación con México. Sólo recordemos que duros y moderados del gabinete de Trump desde febrero denunciaron “intolerables vínculos de funcionarios con los cárteles”.

Bastó a Washington sugerir que Ovidio Guzmán podría ser testigo protegido para causar una sacudida en Morena y subterráneas tensiones, tremores en “la revolución de las conciencias” percibidos hasta por los ciudadanos de a pie.

IMSS y su siempre inquietante suficiencia

Durante el fin de semana pasado se difundió la información de que la suficiencia financiera del IMSS está calculada hasta 2037, lo que por supuesto que avivó la preocupación por el futuro del instituto.

Rápidamente, el director general Zoé Robledo negó crisis financiera y explicó que lo de 2037 era un escenario más contemplado en un informe técnico al Congreso y que las reservas técnicas ya suman 600 mil millones de pesos.

Quizá debería anunciarse un plan para construir más clínicas, las suficientes para atender un aumento anual de derechohabientes, pues sin más clínicas, más camas, más médicos, enfermeras y personal de salud, sin más capacidad, lo de menos sería la autosuficiencia financiera.

En familia, el escándalo de Birmex

El pasado marzo, el subsecretario de Salud Eduardo Clark denunció que se detectaron irregularidades en compras consolidadas hechas por Birmex por un monto de 13 mil millones de pesos.

Se investigó se dio vista a la Secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro y fueron cesados más de una docena de los funcionarios involucrados en la “irregularidad”. En la mañanera correspondiente se dijo que habría acusaciones penales.

A pregunta expresa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con toda razón explicó que no ha procedido porque no ha recibido ninguna denuncia contra los exfuncionarios de Birmex. No, pues, sí.

NOTAS EN REMOLINO

Anuncia el Gobierno de la República la construcción de 60 nuevas plantas de ciclo combinado para la CFE. Uno supone que estará asegurado el abasto de gas … En la “mañanera” que explicaron lo que son los medicamentos genéricos no quedó muy claro si se tomará en cuenta a los actuales productores… Los vándalos contra la gentrificación en la colonia Roma probaron que en esta CDMX no se reprime a nadie… Algunos malpensados afirman que la semana que empieza, ya liberado de su pelea por la aprobación de su “grande y bello” presupuesto, el inquilino de la Casa Blanca dedicará algo de su tiempo a la relación bilateral … Los malquerientes afirman que el senador morenista Javier Corral hizo un ajuste en la Ley de Telecomunicaciones para que más de 200 extrabajadores del IFT no sean indemnizados por ser considerados “de libre designación”. Ah, las intrigas … A los impacientes legó Aldous Huxley una admirable reflexión: “Por muy lentamente que os parezca que pasan las horas, te parecerán cortas si piensas que nunca más han de volver a pasar” …