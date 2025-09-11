Sorprenderá el crecimiento, pero ...

“Como en años recientes, sorprenderá el crecimiento económico”, afirma el Gobierno de la República. Quizá tenga razón, pues la inflación al alza está en línea con las previsiones oficiales.

Sin embargo, posiblemente es hora de intentar otras opciones, pues son preocupantes las estadísticas de agosto muestran un aumento de aumentó 3.57% de la pobreza extrema en las áreas rurales y de 4.1% en las zonas urbanas.

Opciones como la propuesta de Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM: “Sin crecimiento no hay aumento de la base material de la sociedad ni condiciones para que haya excedentes que se puedan redistribuir.

¿Quo vadis con la ley del amparo?

En las reuniones con los coordinadores de Morena acordó la Presidenta Claudia Sheinbaum la agenda legislativa del primer período de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unón.

Esa agenda reveló que habrá cambios a la ley de amparo: La figura jurídica del amparo creado hace 185 años por Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, se incorporó a la Constitución de 1857 y ratificada en la Constitución de 1917.

Ciertamente ha evolucionado, pero aún es freno para los abusos del Poder. Al Gobierno, por diversas razones, le incomoda desde el pasado sexenio. Razón suficiente para preguntar si la reforma a ley de amparo la fortalece en beneficio de los ciudadanos o la debilita a favor de Morena.

Un salta p´atrás, el régimen morenista

Fuimos convocados docenas de periodistas a la residencia presidencial de Los Pinos y mientras esperábamos conocer las razones del Presidente Peña Nieto del gasolinazo de enero de 2014, en pleno campaña presidencial, charlábamos y un compañero me hizo una pregunta.

“¿Porque no quieres a López Obrador? preguntó el respetado y respetable periodista Héctor de Maulón. “No es cosa de afectos, es que en todo su mensaje solo nos ofrece concentrar todo el Poder de la Presidencia y restaurar el régimen de Partido Hegemónico del siglo 20”, respondí.

Y expliqué: “Desde 1958, por diversas razones, toda mi vida ciudadana la viví en la oposición y durante 67 años padecí la engreída arrogancia del Partido Hegemónico y no quiero que mis hijos y nietos la padezcan”.

NOTAS EN REMOLINO

Según Luisa María Alcalde fortalecerá a Morena antes de la reaparición pública del ex presidente López Obrador. ¿Será? ...El chofer que conducía la pipa de gas que causó graves daños a docenas de víctimas al estallar en Puente la Concordia construido hace 18 años, sigue muy grave por las quemaduras sufridas, pero está en calidad de detenido, claro, sin completar la investigación ya apunta la fiscalía que sea el chivo expiatorio, al acusarlo de conducir a exceso de velocidad ... En terapia intensiva Manuel Espino por grave derrama cerebral ...