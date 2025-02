SheSlayTalks, cuando el empoderamiento entre mujeres se convierte en comunidad

"Cuando era niña, me decían que la vida era una cosa, y cuando crecí, descubrí que era otra." Simone de Beauvoir.

En el mundo empresarial y de sororidad, She Slay es más que una simple expresión en inglés; es una declaración de empoderamiento, éxito y confianza. Representa a la mujer que está triunfando, destacándose y manejando su carrera o emprendimiento con determinación, autenticidad y excelencia.

Desde la sororidad, She Slay también es un reconocimiento entre mujeres, una manera de celebrar logros y reforzar una cultura de apoyo mutuo. Es decir: está rompiéndola, liderando con impacto y superando obstáculos con gracia y seguridad o: ¡es una chingona!

Como bien lo expresa Rosenda Ruiz, periodista con 30 años de trayectoria:

"Compartir, aprender, trascender en un emprendimiento, hacer el mejor trabajo, estudiar, comprometerse, crear, dar el 100, exigirnos perfección o no, nadar entre tiburones, ganar aplausos, tener buena reputación, lograr reconocimiento en lo que hacemos, luchar, salir adelante… ¡uf, ya me cansé! Pero así es, y hay que seguir, porque la satisfacción de ver los frutos de nuestro esfuerzo es la mayor recompensa, ya sea como empresaria, madre, esposa, parte de un equipo o de una comunidad como She Slay."

Con este espíritu, MariRouss Villegas, Andrea Legarci y Karla Araiza inauguraron el año con SheSlayTalks, una comunidad sin fines de lucro que reunió a más de 100 mujeres líderes en la Ciudad de México para fomentar el liderazgo y el networking.

El encuentro incluyó el panel "The Secret of My Success", donde Lily Duclaud, Norma Contreras y Zaira Zepeda platicaron sus experiencias sobre la importancia de las conexiones estratégicas en el crecimiento profesional. También se presentaron datos que demuestran que el networking no es solo un lujo, sino una herramienta de suma importancia: las mujeres que lo practican tienen hasta un 90% más de probabilidades de encontrar oportunidades laborales.

Entre las ponencias más destacadas, Maryangel García Ramos abordó el tema de la inclusión, mientras que la super esperada periodista Paola Rojas cerró el evento con una charla inspiradora sobre el poder de la unión femenina trabajando en colmena con su super frase “Mujeres juntas, hasta difuntas”.

Este 2025 SheSlayTalks seguirá siendo un pilar del empoderamiento femenino en México, con actividades diseñadas para potenciar el desarrollo profesional y personal de las mujeres.

Hablar, crear redes, crecer juntas

Las conversaciones entre mujeres no son solo chismes; son oportunidades para generar redes de apoyo, mentorías, alianzas y hasta negocios. Está demostrado que quienes construyen estos lazos tienen mayores oportunidades de crecimiento profesional.

La contención emocional, el apoyo y la retroalimentación no son solo palabras bonitas: son herramientas fundamentales para avanzar en la vida y en la chamba. Si abrimos espacios para hablar con honestidad, compartir experiencias y apoyarnos mutuamente, el impacto será enorme.

Más que competir, es momento de conectar.

