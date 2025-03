¿Serán los mercados el contrapeso de Donald Trump?

¿ Serán los mercados el gran contrapeso a Donald Trump? En Estados Unidos, él controla las dos Cámaras del legislativo y en la Suprema Corte tiene mayoría el grupo que coincide con su punto de vista. Los banqueros de Nueva York y los magnates de Silicon Valley comen en su mesa. Los principales medios de comunicación ondean banderas blancas para no pelear con él. Afuera de Estados Unidos, el retador se llama China, pero no está claro cuándo y cómo subirá al ring. Mientras tanto, está en crisis el orden mundial que construyó y patrocinó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

¿Podrán los inversionistas cambiar la forma de gobernar de Trump 2.0? Las bolsas de Estados Unidos han pasado de la euforia a la incertidumbre con el hombre más poderoso del mundo. En estos días, en su ánimo pesan más las dudas que la confianza. La luna de miel empezó en la primera semana de noviembre y terminó la tercera semana de febrero. No está claro qué pasará después del romance y si habrá ruptura, pero hemos entrado en la etapa de las preguntas incómodas: ¿De verdad sabe lo que está haciendo con los aranceles? ¿Sabrá Musk los efectos que la motosierra de Milei producirá en la economía de Estados Unidos?

Desde el 19 de febrero, el dólar se ha depreciado casi un 5% contra las principales monedas del mundo y las bolsas estadounidenses han perdido alrededor de 4 billones de dólares en valor de capitalización. Esta caída es enorme. Equivale a minusvalías de 280,000 millones de dólares por cada día de operaciones, desde que alcanzaron el máximo histórico.

En porcentaje, la caída es cercana al 10%. El ajuste tiene como protagonistas a algunas de las empresas que más habían ganado valor en los últimos meses. Destacan los casos de NVIDIA, el rey de los chips que hacen posible la Inteligencia Artificial, y Tesla, la empresa de Elon Musk, el hombre más rico del mundo que se pasó al Mundo Bizarro. Sigue siendo uno de los más influyentes en el gobierno de Trump, pero los negativos asociados a su marca se han disparado hasta el cielo.

¿Cómo leer esta fuerte caída de los mercados? ¿Cómo la está interpretando Trump? Los expertos nos recuerdan que las Bolsas habían tenido ganancias extraordinarias y que los rendimientos mayores al 20% anual no iban a durar para siempre. En ese sentido, la pérdida del 10% puede interpretarse como una corrección “normal” que tarde o temprano iba a llegar. Los especialistas tienen claro que jornadas como la del lunes 10 de marzo no son normales y ocurren una vez cada dos o tres años. Una caída del 4% implica que se esfumaron en un solo día cientos de miles de millones de dólares. La clave es que en los próximos días no cunda el pánico y Trump tiene que poner de su parte. Al lunes negro le siguió un martes de nubarrones grises, algunos de ellos cortesía del magnate.

La jornada del martes comenzó con optimismo por las noticias de una posible tregua en Ucrania. Se descompuso por la decisión de Trump de duplicar hasta el 50% los aranceles por acero y aluminio que aplica Estados Unidos a Canadá. Horas más tarde se enderezó un poco, luego de que moderó el apetito arancelario de Mr. T.

No hay forma de adaptarse a esta “nueva normalidad”. Los índices de las bolsas se mueven “normalmente” con noticias de inflación, tasas de interés, mercado laboral y resultados de las empresas. Ahora se mueven al ritmo que marcan las palabras o los textos de Donald Trump.

La política y la geopolítica siempre han movido los mercados, pero lo que estamos viviendo no tiene precedente: en un periodo de 24 horas, hay varios mensajes contradictorios entre sí. El uso de las redes sociales amplifica y distorsiona el contenido de los mensajes. Sigue siendo muy importante el desempeño y las perspectivas de las compañías; la calidad de los liderazgos; la salud financiera de los países y su historial de cumplimiento... todo cuenta, pero su impacto palidece ante las comunicaciones de un mandatario que quiere ser el titular de todas las noticias, 24/7.

¿Podrá la “racionalidad” de los mercados moderar la irracionalidad de Trump? Más nos vale no confundir lo que son las cosas con lo que nos gustaría que fueran. Trump está convencido de que los aranceles están dando resultados al asustar a las empresas que querían invertir fuera de Estados Unidos. Piensa que las caídas de los mercados son inconvenientes que no deben alterar sus planes de reindustrializar su país. Se pone 10 de calificación en todo lo que hace, porque la autocrítica no es uno de sus puntos fuertes. Por lo pronto, podemos apostar a que no habrá cambios. ¿Cuánto necesitan caer las bolsas y cuánto debe subir la inflación para que aparezcan las rectificaciones?