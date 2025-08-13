El salario mínimo, la política más efectiva contra la pobreza

Hace más de 10 años, entre los círculos de economistas, eramos pocas y pocos quienes abogábamos a favor de incrementar el salario mínimo en México. Desde el Banco de México, mis colegas descartaban la idea por un dogma muy claro: subir el salario mínimo sólo podría provocar inflación. Esta idea había sido la consigna por excelencia del sector empresarial en México durante décadas, y se replicaba al interior de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) en ese mismo periodo.

Ahora diez años después, los resultados de la política de incrementar el salario mínimo han sobrepasado las expectativas de aquellas personas que pensábamos que sería efectiva para reducir la pobreza. El pasado 13 de agosto, el INEGI dio a conocer una cifra sorprendente: en México la pobreza cayó a 29.6%, la mayor reducción en toda la historia desde que se calcula esta cifra. Esto implica que, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza (una reducción de 12.3 puntos porcentuales). Un contraste fuerte, ya que, en los 10 años anteriores (entre 2008 y 2018) la pobreza había aumentado en 3.4 millones de personas.

En esta hazaña histórica, el salario mínimo tuvo un rol preponderante. De acuerdo con estudios de la nueva Conasami (2025, por publicarse), de las 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, 6.64 millones lo hicieron exclusivamente por el salario mínimo, es decir, descontando todos los otros factores que también sacaron a las personas de la pobreza. Para algunos, puede parecer un dato sorprendente, pero no lo es. Recordemos que México era de los países que tenía los salarios más bajos no sólo a nivel mundial, sino entre países de Latinoamérica. Durante 2018, el salario mínimo estaba por debajo de la línea de pobreza (constituida por un conjunto de bienes básicos; si una persona trabajadora no puede cubrirla con su salario, entonces se encuentra en pobreza) y, actualmente, es 177% de esa línea, o dicho de otra forma, una persona trabajadora ya puede adquirir su propia canasta y casi 80% de la de un dependiente económico. Evidencia de esto es que el aumento del ingreso corriente de los hogares se debe principalmente a un mayor ingreso laboral, precisamente para los hogares más desfavorecidos.

De hecho, en el mismo estudio, se estima que, una vez controlando por todas las características sociodemográficas del hogar y otras fuentes de ingreso, por cada 10% de incremento en el salario mínimo, el ingreso laboral de los hogares aumentó 2.67 puntos porcentuales en términos reales. Cabe recordar que el salario mínimo incrementó 116.4% durante este periodo, lo que implica un incremento del ingreso laboral de 26.7% únicamente por efecto del salario mínimo. Con esto, podemos estimar qué hubiera sucedido si el salario mínimo no hubiera aumentado más que la inflación, como ocurrió de 1993 a 2017.

Pobreza multidimensionalConasami

Pobreza extremaConasami

Si el salario mínimo no se hubiera incrementado, la pobreza se habría ubicado en 2024 en 40.7% en vez de 29.6%, lo que representaría una reducción muy pequeña si se compara con 2018. De igual forma, en el caso de la pobreza extrema, ésta habría sido de 8.5% en vez de 5.3%, es decir, no se hubiera recuperado después de la pandemia.

Estos resultados muestran la importancia tan grande que ha tenido la política del salario mínimo en México: una política altamente eficiente para reducir la pobreza, conducida por un grupo muy pequeño de especialistas, economistas y técnicos(as) que trabajamos en la Conasami. Finalmente, es importante comentar que la política salarial seguirá teniendo efectos positivos, pero estos serán cada vez más modestos. El salario mínimo es una política muy exitosa, pero tiene sus límites y no se puede seguir incrementando indefinidamente. Felicidades a las personas trabajadoras de México; seguiremos revindicando su ingreso y la dignidad laboral.