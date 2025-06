La ruta de Trump a 2030

Una cercana, muy querida y competente persona me abrió los ojos hace unos días: los secretos de Trump no están en su folleto Make America Great Again (MAGA), folleto explicativo a grandes rasgos de las barbaridades que iba a cometer TRUMP en su primer mandato. Después de una entrevista con Carmen Aristegui, el Ministro Cossío le confesó su secreto actual a la periodista: acaba de dar con el nuevo diamante que explica los propósitos de Trump para el 2025-30. Es un libro elaborado a base de una serie de ensayos estratégicos, que suman el millar de hojas, publicado por la conservadora Heritage Foundation y que detallan los propósitos del grupo que dirige a Trump para 2030. Se Titula Project 2025, Mandate por Lidership, a conservative promise (Hetitage Foundation). De acuerdo al ministro, es un libro extenso y cuya lectura lleva mucho tiempo, pero es necesario para entender los momentos actuales.

¿No les ha parecido distinto el Trump 2025 que el de 2016-2020? Es la misma bestia, pero mucho más ambiciosa, un proyecto más complejo (que incluye meter el cuchillo a las mejores universidades americanas, la Ivy League de las 10 mejores universidades norteamericanas, el mismo rollo “relodead” con México, nuevos culpables (ahora parece ser el mesías cargando los daños que el mundo entero le inflige a los Estados Unidos, americanos pobres), un nuevo proyecto arancelario a nivel mundial, ciertas diferrencias con el trato hacia China; México se repite 37 veces y se afirma que nuestro momento de gloria terminó con el triunfo del narcotráfico, por lo que ya para Estados Unidos solamente somos un problema migratorio, no socios comerciales.

Parece ser que ahora sí el Partido Republicano puso a trabajar a sus máquinas conservadoras -cuyo resultado siempre es un trabajo intelectual muy pobre, hasta eso llenan los fajos de dólares de los directivos del partido- para terminar con un proyecto muy detallado desde una óptica conservadora americana sobre cómo recuperar el control de Estados Unidos, con la voz de fondo del pensador republicano (que ya influyó a mucho en Trump en la primera etapa de gobierno y que acabó en la cárcel, Steve Bannon) y cómo enterrar al movimiento demócrata de una vez por todas en los Estados Unidos.

Apenas estoy comenzando a leer el libro, pero es la misma historia, un camino más complejo y tortuoso que el Simple Bestia de Trump y que sus asesores le han elaborado después de dedicarse a pensar muchas horas (cantidad no da calidad, especialmente entre los republicanos) sobre cómo lograr el MAGA a través de un programa más detallado.

¿Cambia mucho las cosas? En algunas cosas sí: es mucho más ambicioso que el folleto MAGA y pretende lograr el triunfo conservador ahora sí o sí. Que al final lo logren dependen de muchas circunstancias.

¿Qué sugiero? Pues si ya nos hay ayudado a desenterrar el proyecto del enemigo, lo primero que hay que hacer es leerlo y estudiarlo. Como las vacas, rumiar el pasto y sacar la leche lentamente para conocerla, olerla y distinguirla. Lo segundo ya lo verá cada quien: formar grupos de pensamiento, escribir, hacer foros de discusión, dimensionarlo a nuestra realidad.

Me acuerdo de unas palabras de un filósofo español después de leer un libro de ensayos: Todavía pensamos. Nuestra lectura del libro y tender otros puentes, es quizá nuestro camino. Quizá no todo está perdido, aunque pretendan recordarlo los americanos 37 veces.