¿Replanteará Palacio el micromanagement?

La pública queja de la Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, de obstáculos oficiales a la lucha contra el gusano barrenador la resolvió México velozmente, pero lo informó Washington, cuando aquí apenas discutían cómo informar.

La Presidenta Sheinbaum argumentó a la secretaria de seguridad nacional Kristi Noem que México había devuelto medio millón de migrantes, antes de llegar a la frontera. Ayer, lo hizo público la belicosa titular de Homeland Security, pero con una apostilla: “Los devolvió, porque usted la obligó”, le dijo a Trump.

¿Reconsiderará Palacio el lopezobradorista micromanagement que amenaza en convertir lo que sólo eran reflejos lentos ante los relampagueantes briefings de la Casa Blanca en parálisis informativa de impredecible costo político? Es pregunta.

Pasmados, a meses de discutir el T-MEC

Como anticipos de los temas que interesan Washington para iniciar el próximo otoño las negociaciones del T-MEC, avisan de más injerencia en asuntos sindicales, al tiempo que reclaman violaciones a las leyes de propiedad intelectual.

En materia de propiedad intelectual, dicen los informados, como en tantas otras leyes aprobadas desde el pasado sexenio, la situación se complica porque en las prisas transexenales nadie se ha ocupa de los reglamentos o leyes secundarias correspondientes.

Si el Gobierno de la República no elabora un cronograma que fuerce sus jurídicos y al Congreso a hacer la tarea pendiente, se duplicarán los obstáculos para que los negociadores mexicanos no sean atropellados en las negociaciones del T-MEC.

Con tripulación bisoña, México a mares desconocidos

Desde que el 11 de septiembre pasado se aprobó en el Senado la Reforma Judicial, aquí se dijo que ya era un hecho consumado el cambio del sistema de justicia de la República y su sujeción a la Presidencia Imperial.

Erran los exégetas oficiosos y los espontáneos del oficialismo al descalificar todo disenso como expresión de un extremo de la geometría política, negando a los ciudadanos de a pie el legítimo derecho de tener un punto de vista distinto al del Gobierno y el Partido en Poder.

A partir del próximo agosto, la integración de una nueva Suprema Corte y relevada la mitad del poder judicial federal y sabe Dios cuántos jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales, la Nación entra a navegar en las aguas desconocidas de un sistema judicial armado a la trompa talega y con tripulaciones bisoñas. Buen viento y buena mar.

Notas En Remolino

Dijo el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, que se avanza en la lucha anticrimen, pero que eso no significa que el problema está resuelto. Franqueza que abona en favor de Palacio, seguramente… Morena ya no quiere dejar espacio alguno a los opositores. Si no corrige Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados incumplirán el compromiso de que el próximo periodo de sesiones lo encabece un panista… Razonables suenan los argumentos de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro sobre algunas empresas de la industria farmacéutica; pero las generalizaciones avivan el sospechosismo que persisten prejuicios ideológicos en el Gobierno… Frase de Camilo José Cela para tiempos estelares: “Hay dos clases de personas: quienes hacen la historia y quienes la padecen” …