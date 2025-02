¿Cuál es el rendimiento real esperado de tus inversiones?

Es triste, pero muchas veces las personas invierten su dinero sin tener ni la más remota idea de cuál es el rendimiento esperado de esas inversiones.

¿Sabes tú cuál es el rendimiento esperado de tu portafolio de inversiones a largo plazo, en términos reales (es decir, después de la inflación)?

¿Sabes cuánto te ha dado tu Afore históricamente en términos reales y si es razonable asumir que el mismo crecimiento pasado se mantendrá en el futuro?

La inmensa mayoría de la gente no. Si no sabes esto, no puedes calcular cuánto necesitas ahorrar mensualmente para alcanzar tu meta de ahorro para el retiro. Tampoco sabrás que tendrías que ajustar cada año ese monto que ahorras, según la inflación, para permanecer por el camino que te llevará a alcanzar tu objetivo.

Recuerda que la inflación, aunque parezca pequeña (3-4% anual), en el largo plazo erosiona significativamente el poder adquisitivo de tu dinero.

Si hoy has decidido que para tener un retiro cómodo necesitas 10 millones de pesos, en realidad estás pensando en 10 millones al valor que tienen hoy. Cada año tendrías que ajustar esa meta con la inflación, para mantener el mismo poder adquisitivo.

Si la inflación de aquí a un año es de 4%, entonces el próximo año tu meta actualizada sería de 10 millones 400,000 pesos y así sucesivamente.

Como la inflación futura es una variable desconocida, en lugar de hacer esto, es mucho mejor planear utilizando rendimientos reales (es decir, ya ajustados a la inflación).

Esto te permite tener una visión mucho más clara de cuánto necesitas ahorrar y cómo debes ajustar tus ahorros cada año para alcanzar tu meta.

Te voy a dar un ejemplo. El rendimiento promedio del índice S&P 500 en Estados Unidos desde 1928 hasta 2021 es de 10.3% en términos nominales. Pero si descuentas la inflación, el rendimiento real es de 7.2 por ciento.

Cuando hagas cálculos y proyecciones a largo plazo, siempre considera el rendimiento real esperado (una vez descontada la inflación). Así te aseguras de que el poder adquisitivo de la meta de ahorro que has puesto, en pesos de hoy, se mantenga.

¿Cuál es el rendimiento esperado anual, en términos reales, de distintas clases de activos?

Antes de presentarlo, es importante que entiendas que no se puede predecir el futuro.

El rendimiento esperado de una inversión en realidad es un promedio hecho con datos históricos, tomando en cuenta periodos largos. El pasado es lo único que tenemos para estimarlo. Pero el futuro podría ser considerablemente distinto.

También debes entender que los mercados financieros son volátiles por naturaleza y están sujetos a ciclos. Hay años muy buenos y años muy malos. Ha habido incluso décadas (diez años seguidos) malas, con rendimientos muy inferiores a la media.

Estos son rendimientos ligeramente conservadores, que a mí me gusta utilizar.

Instrumentos de deuda:

Corto plazo: 0% real o incluso negativo

Largo plazo: 1% real

Sin embargo, los bonos de tasa fija de largo plazo emitidos por muchos países del mundo están pagando menos que la inflación (tasa real negativa). No es el caso de México donde todavía podemos encontrar, por ejemplo, UDIBONOS que están pagando tasas fijas garantizadas a largo plazo, en términos reales, de 5% anual. Hay que aprovecharlos mientras duren: las tasas de las nuevas emisiones ya han empezado a bajar.

Acciones de empresas globales:

Entre 4 y 6% anual real (como ya mencioné, el de las acciones estadounidenses medidas a través del índice S&P ha sido de 7% anual real).

Inmuebles:

Entre 2 y 4% real anual (esto es muy difícil, porque cambia mucho según el país, el sector, tipo de inmueble, etc.). Según la National Association of Realtors en Estados Unidos, el rendimiento real anual promedio de los inmuebles en aquél país, desde 1970, ha sido de 2.5 por ciento.

Vale la pena reafirmar que esos datos históricos son sólo una guía y que nada está garantizado. El futuro puede ser muy distinto.

¿Cuánto necesitas ahorrar para tu retiro?

Hay muchísimas calculadoras en línea que puedes usar. A mí me gusta hacer mi propia hoja de cálculo.

Pero como ejemplo, si tu meta es de 10 millones de pesos (a valor de hoy) en 30 años y la tasa real esperada de tus inversiones es de 5% anual, tendrías que ahorrar cada mes la cantidad de 12,214.52 para lograrlo.

Toma en cuenta que esta cantidad que ahorras, la tendrías que actualizar cada año con la inflación, precisamente para que el poder adquisitivo se mantenga.

Sin embargo, por lo que ya mencionamos (los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero además hay años buenos y malos), es mucho mejor hacer el cálculo cada año (considerando la cantidad que ya tienes ahorrada a la fecha, como valor inicial). Pero siempre utiliza una tasa real esperada, nunca una tasa nominal.

