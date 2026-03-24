Receta para activismo de expresidentes

Alguna vez los Presidentes de la República contuvieron el activismo político de los expresidentes con medidas discretas, pero efectivas, que casi nunca trascendían públicamente.

Eran otros tiempos, es cierto, pero recientemente se ha publicado pertinente información de cómo los Presidentes, cada uno con su estilo personal, contuvieron el activismo político de los expresidentes, argumentado que ellos, los expresidentes, ya habían tenido su oportunidad.

Narran cómo el expresidente Lázaro Cárdenas reclamó al irrumpir en el despacho del Secretario de Gobernación: “¿En qué artículo constitucional se apoyaron para encarcelar a los líderes ferrocarrileros?”. La seca respuesta fue: “En el mismo usado por usted para expulsar de México a Plutarco Elías Calles”.

CJNG: no entienden cómo funciona

En el espléndido reportaje de Roberto Rojas, periodista de El Economista, se explicó que, por su estructura, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, no tiene mando único, lo cual explica su eficacia para extender su influencia criminal nacional e internacionalmente.

Una paradoja que tantos prefieran las tesis teóricas de los expertos que se han multiplicado como los bíblicos panes y siguen creyendo que el CJNG está estructurado como cualquiera otro de los cárteles de México.

Por eso digieren fácilmente la intencionada versión de The Wall Street Journal de que, al convertirse en la cabeza del CJNG Juan Valencia, hijastro de “El Mencho” y ciudadano estadunidense, encabeza un cártel cómo los demás, olvidan que hablamos de un cártel con estructura similar a la de cualquier trasnacional y que Valencia es sólo el director general de la corporación.

Llaman a la Comisión de Derechos Humanos

No cejan el inmoral engaño de capitalizar, política y económicamente la tragedia del asesinato de los muchachos de primer ingreso a la Normal Raúl Eduardo Burgos de Ayotzinapa por sicarios del narco a quienes se los entregaron policías municipales de Cocula.

Es la dimensión de la obsesión de los más duros lopezobradoristas por echar abajo la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, la única con pruebas suficientes para que un tribunal sentenciara a los culpables del asesinato.

Quieren que venga otra vez la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que, a costa de millones del erario mexicano, en el sexenio pasado sólo consiguieron liberar a los asesinos, los cuales ya no podrán ser enjuiciados.

NOTAS EN REMOLINO

Ha cumplido la banca mexicana tan estrictamente las reglas del Departamento del Tesoro estadounidense, que tiene ejemplar solvencia, revela Banco de México … Presumen el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, pero no dicen que, solapadamente, grupos morenistas han invadido sus tierras, con tal apoyo que, sin costo les tendieron prolongadas líneas de transmisión para darles el servicio de la CFE … Insostenible el oficialista argumento de que no es inconstitucional la decisión de usurpar facultades de los Estados y municipios y decidir desde el Centro el número de regidores y legisladores locales … El pasado lunes se cumplieron nueve años del asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, crimen que sigue impune por la protección que dio a los asesinos Javier Corral, entonces gobernador y hoy presunto fanático de Morena … Sigue vigente la reflexión del galo Paul Ambrose Valéry: “El Poder sin el abuso pierde su encanto” …