La recesión llama a la puerta

La acepción internacional señala que una recesión de la actividad económica se caracteriza por tres criterios: profundidad, duración y difusión (PDD). El primero se refiere a la magnitud de la caída entre el “pico” y el punto más bajo de la caída (el “valle”) de la actividad económica. La duración es el número de meses que dura la contracción y que transcurren entre el “pico” y el “valle”. La difusión señala si la caída en la actividad económica es lo suficientemente generalizada entre la mayor parte de las actividades y sectores, es decir, que no se concentre solo en unas cuantas ramas. Aunque para el análisis se utilizan datos muy completos y técnicas sofisticadas de medición, los criterios de PDD implican una buena dosis de juicio.

Por otro lado, se ha popularizado la noción de una “recesión técnica” a partir de dos trimestres consecutivos con variación negativa del PIB. Este es un concepto inapropiado, ya que solo reconoce la duración, dejando fuera los otros dos criterios de la trilogía PDD. Para una recesión, deben cumplirse simultáneamente los tres requisitos PDD.

En 2022 comenzó a operar el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México. Se trata de un grupo de siete técnicos expertos y apolíticos, que trabajan pro bono y cuyo principal objetivo es establecer una cronología de los ciclos económicos. Es decir, determinar los ciclos de expansión y recesión. Para asegurar el criterio apartidista del Comité, este es auspiciado por el IMEF.

Por otro lado, con base en una encuesta mensual a empresas privadas, el mismo IMEF construye mensualmente el Indicador IMEF para los sectores manufacturero y no manufacturero. Se conoce como un índice de difusión, es decir, sirve como un indicador económico adelantado que anticipa la trayectoria o dirección de la actividad económica en el corto plazo. Hay que enfatizar que dicho indicador no es un pronóstico de la actividad económica, sino que indica la dirección de esta, para lo cual establece un umbral de 50 puntos; por encima, se está en la zona de expansión, y por debajo, en zona de contracción económica.

El indicador comenzó a anticipar desde abril de 2024 la desaceleración de la economía al señalarla consistentemente cada mes. Basta con revisar los títulos del boletín correspondiente, por ejemplo: “Desaceleración” (abril 2024), “Debilitamiento a la vista” (julio 2024), “Estancamiento generalizado” (septiembre de 2024), “Dirección preocupante” (enero 2025), “Se perfila contracción” (febrero 2025) y “Se confirma contracción” (indicador de marzo de 2025 dado a conocer hoy).

De acuerdo con los datos de consumo e inversión, la recesión en puerta la determinarán las condiciones de demanda y no de oferta, a pesar del dislocamiento de las cadenas productivas.

Aunque la SHCP y la presidenta Scheinbaum insistentemente, desde el año pasado, han negado la posibilidad recesiva, inevitablemente la economía entrará en una recesión en algún momento de este año, cumpliendo con las tres características PDD. No he visto el documento de Precriterios de la SHCP, pero harían muy mal en incluir una expansión del PIB para este año. La realidad económica hay que confrontarla con la verdad. Como en todo, las mentiras son contraproducentes y las posverdades no pueden evadir la realidad.