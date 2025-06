¿Cuál es la quinta economía del mundo? Los latinos en Estados Unidos

¿Cuánto pesan los latinos en la economía de Estados Unidos? Si los latinos que viven en ese país constituyeran un país aparte, serían la quinta economía más grande del mundo. La contribución de nuestros paisanos y primos a la economía más grande del mundo superó la marca de los 4 billones de dólares en 2024. El PIB de esta comunidad es más grande que el Producto Interno Bruto de India, Francia o Gran Bretaña y es casi tres veces mayor que toda la economía mexicana.

Para aquellos que piensan que China e India son los únicos ejemplos de crecimiento económico a observar, vean lo que ha pasado con la economía latina en Estados Unidos. Era de 1.6 billones (millón de millones) de dólares en 2010. La cifra llegó a 2.8 billones en 2019 y ahora está en 4.1 billones. En los últimos tres lustros, ha logrado la tercera tasa de crecimiento más alta entre las grandes economías del mundo. Su dinamismo es 2.7 veces superior al que tiene la parte “no latina” de la economía de Estados Unidos.

Los datos están en un informe que produce la UCLA y Cal Lutheran, desde hace casi tres décadas. Al frente de estos estudios se encuentra David Hayes Bautista, un médico de formación y experto en salud pública que se dio a la tarea de empezar a medir la importancia económica de los latinos. Su enfoque es heterodoxo y claramente provocador.

La palabra latino genera confusión al sur del Río Bravo, pero en Estados Unidos define sin problema a una comunidad que está compuesta por alrededor de 67 millones de personas, de los cuales 61% son de origen mexicano. En el censo del 2020, 21% se identificaron como blancos y 75% como pertenecientes a otras razas. De ellos, 36% son bilingües; 25% usan principalmente inglés y 38% usan principalmente español.

Los latinos aportan 14% del PIB total de Estados Unidos, pero son responsables de 30.6% del crecimiento del PIB entre 2010 y 2023, ¿cómo explicar la dinámica de nuestros paisanos y primos en Estados Unidos? No hay una sola causa, pero lo demográfico tiene un gran peso. Los latinos en Estados Unidos son ahora el doble de lo que eran al comenzar el siglo, gracias a la migración, pero también a tasas de natalidad más altas que las correspondientes a los grupos blancos, afroamericanos y asiáticos.

Son 19.5% del total de la población de ese país, pero son responsables de 56% del crecimiento poblacional entre 2010 y 2023. En este periodo, cada año se han incorporado 720,000 latinos al mercado laboral. Esta cifra es bastante superior a la incorporación de trabajadores al mercado laboral formal en México. De acuerdo con las cifras del IMSS, entre 2010 y 2023 fueron registrados 6 millones 920,000 nuevos trabajadores, un promedio de 532,000 por año.

Al paso que van, si Trump and friends no cambian la historia, en 2030 serán 75.8 millones, de acuerdo al Hispanic Market Report de Claritas. Acompañando el aumento de la población, el PIB de los latinos en Estados Unidos superará el PIB de toda América Latina en algún momento de la próxima década. Su contribución a la mayor economía del mundo no sólo tiene que ver con la producción, sino también con el consumo. El Latino Consumption alcanzó la cifra de 2.7 billones de dólares en 2023. Puesta en perspectiva, esta cifra es 40 veces mayor que las remesas enviadas a México en 2024. La cifra es enorme; como consumidores, los latinos tienen un mayor peso que las economías de Texas (2.7 billones) y Nueva York (2.17 billones).

¿Qué pasará con los latinos en Estados Unidos? En estos días los reflectores y micrófonos apuntan a las protestas y a la reacción del gobierno de Trump, pero hay otras fuerzas sociales y voces en el escenario. “Ellos nos mantienen jóvenes y nos permiten competir contra China”, dijo el empresario Ross Perot, que además advirtió: si los expulsamos, vendrá una recesión. En juego está el funcionamiento de la economía de Estados Unidos y el destino de millones de trabajadores que tienen un status migratorio irregular o ilegal. Trump amenazó con deportar a un millón por año, ¿cuántos vendrán a México? ¿Podremos verlos como la fuente de riqueza que pueden ser o les pondremos la etiqueta de problema y les aplicaremos la rudeza migratoria humanitaria?