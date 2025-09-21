El punto brillante bipartidista de Estados Unidos

NUEVA YORK - La votación partidista sobre el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump puso de relieve la profunda polarización dentro del Congreso y en todo Estados Unidos. Con el Congreso regresando de su receso de verano y con millones de estadounidenses de todos los partidos enfrentando profundos desafíos económicos, es crucial identificar políticas que puedan superar el rencor partidista, impulsar la prosperidad compartida y dar a los trabajadores estadounidenses una participación en el futuro colectivo de Estados Unidos.

Con ese fin, varios proyectos de ley que se están tramitando en la Cámara de Representantes y el Senado se centran en fortalecer la propiedad de los empleados y gozan de un apoyo bipartidista excepcional. Por ejemplo, la Ley de Propiedad Estadounidense y Resiliencia (AORA), impulsada por una coalición improbable de senadores de estados con fuertes partidos republicanos y demócratas como Kansas, Indiana, Maryland y Vermont (y por representantes de Utah, Dakota del Sur, Illinois y Minnesota en la Cámara de Representantes), anima a los empresarios jubilados a vender acciones de sus empresas a sus empleados.

Esta legislación fortalecería la base industrial estadounidense al invertir en los trabajadores y sus comunidades, y refleja el creciente entusiasmo por la propiedad colectiva como vía para la creación de riqueza y la inclusión económica de más trabajadores estadounidenses. Además, ofrece un espacio inusual de consenso que los miembros del Congreso pueden sembrar, oportunamente, después del Día del Trabajo.

Aunque la AORA es nueva, la propiedad de los empleados ha sido una característica constante, aunque poco apreciada, de la economía estadounidense durante décadas. Los planes de propiedad de acciones para empleados (ESOP), que permiten a los trabajadores adquirir una participación en las empresas para las que trabajan, surgieron por primera vez en Estados Unidos en 1956. Hoy en día, existen más de 6,500 ESOP en el país, incluyendo empresas reconocidas como los supermercados Publix, Eileen Fisher y Room & Board.

Los ESOP representan solo una de un amplio conjunto de estructuras cooperativas, de participación accionaria y de fideicomiso entre empleados en diversos sectores, desde la agricultura (Ocean Spray, Land O’Lakes) hasta los servicios financieros (un sector conocido por diversas formas de propiedad de clientes y pólizas, incluyendo cooperativas de crédito mutuas y compañías de seguros). Vanguard, por ejemplo, es propiedad de sus inversores minoristas.

Quienes defienden la propiedad de los empleados elogian la alineación de incentivos del modelo: los trabajadores se benefician del éxito de las empresas y, por lo tanto, se sienten motivados a garantizarlo. Los datos muestran que las empresas propiedad de los empleados suelen experimentar un mayor compromiso laboral, una menor rotación de personal y una mayor productividad y rendimiento financiero, especialmente durante las recesiones económicas. Y para los empleados, la propiedad puede traducirse en mayor estabilidad laboral, mayores ingresos y mayor seguridad en la jubilación.

En los últimos años, a medida que la desigualdad de ingresos y riqueza en Estados Unidos se ha agravado, la propiedad de los empleados ha atraído mayor atención, en particular a medida que los medios convencionales para la acumulación de activos de la clase media (incluidos los planes de ahorro para la jubilación 401(K) y la adquisición de una vivienda) se vuelven más difíciles de alcanzar. Por esta razón, una nueva generación de organizaciones sin fines de lucro como Project Equity, Ownership Works y Working World han unido fuerzas con grupos empresariales y sindicales para apoyar la propiedad de los trabajadores. Además, las coaliciones emergentes se basan en el trabajo de las asociaciones sectoriales originales del movimiento para promover reformas políticas y legislativas como la expansión de los ESOP.

Es el momento oportuno para impulsar estos modelos. El tsunami de jubilación de la generación del baby boom, y con él, millones de empresarios que necesitan planes de sucesión y salidas, ofrece una importante oportunidad de mercado. Por ello, un creciente número de inversores , desde empresas consolidadas como KKR hasta fondos de startups más pequeños como Apis & Heritage, se han centrado en invertir y financiar la transición a la propiedad de los empleados.

Esto es importante, ya que el costo de dichas transiciones ha sido históricamente un obstáculo importante. Los trabajadores a menudo no pueden acceder al capital necesario para adquirir acciones, incluso cuando los empresarios prefieren venderlas a sus empleados en lugar de a inversores externos. Por lo tanto, la AORA busca crear fondos de inversión especializados, respaldados por hasta 5,000 millones de dólares en garantías de préstamos federales, para facilitar la venta de pequeñas y medianas empresas a sus empleados. Este respaldo gubernamental reduciría el riesgo del proceso para los prestamistas, permitiendo la transición de la propiedad de los empleados sin necesidad de subsidios del contribuyente.

Si bien estas tendencias son nacionales, la propiedad de los empleados tiene una fuerte resonancia local como una forma eficaz de conservar empleos y recursos en las comunidades. Por ello, esta práctica es común en algunas partes de Europa, como la región italiana de Emilia-Romaña y el País Vasco, en el norte de España, sede de la Corporación Mondragón, la mayor federación mundial de cooperativas de trabajo asociado.

Una encarnación decididamente estadounidense ha cobrado fuerza en Estados Unidos, desde Morganton, Carolina del Norte, hasta Cleveland, Ohio , preservando o creando miles de empleos de alta calidad y generando millones de dólares en ingresos y activos para las comunidades locales. De hecho, el impulso federal a favor de políticas de propiedad laboral más amplias se inspira en gran medida en el impulso estatal y los éxitos legislativos .

En 2020, por ejemplo, Colorado creó una oficina de propiedad de empleados, complementando la labor de organizaciones sin fines de lucro como el Centro de Propiedad de Empleados de las Montañas Rocosas para impulsar un ecosistema dinámico de empresas propiedad de sus empleados en la región. Una de estas empresas, Drivers Cooperative Colorado , es la primera plataforma de viajes compartidos a pedido y propiedad de conductores en Estados Unidos. Colorado ofrece créditos fiscales a las empresas que adoptan ESOP, fideicomisos de propiedad de empleados o estructuras similares, y recientemente se aprobó una ley para ampliar los incentivos fiscales para la propiedad de los empleados. Recientemente se han aprobado o propuesto leyes similares en otros estados, desde Massachusetts y California hasta Iowa e Indiana.

El apoyo bipartidista a la propiedad de los empleados representa una visión económica inusualmente unificada en el panorama político estadounidense, por lo demás fragmentado. La equidad de base amplia no funciona en todas las empresas, ni el movimiento más amplio es la panacea para los complejos desafíos económicos del país. Sin embargo, la propiedad de los empleados ofrece a muchos estadounidenses una forma de participar significativamente en sus lugares de trabajo y comunidades, y de participar activamente en la economía y el futuro común del país.

