El sector empresarial se prepara para un 2025 con volatilidad y turbulencia. Donde buscan todo para que el vuelo sea lo mejor posible para todos, es una realidad que a nadie le conviene que a México le vaya mal, y hay elementos que permiten avanzar.

El “gran” pero, es que el entorno internacional no es el mejor, y las condiciones económicas en que se encuentra México, sabíamos que no eran las óptimas. De ahí que la participación y confianza que haya entre Gobierno e Iniciativa Privada serán decisivas.

Al interior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) habrá cambio de estatutos, me refiero a la presidencia que hoy se encuentra en manos de Francisco Cervantes, cuestionable o no, dado que hay empresarios que dicen no se hizo nada dada su cercanía con el Gobierno Federal pasado, la realidad es que tal vez esa opacidad que visualizó el sector empresarial fue mejor. Aunque hay voces que aseguran que se debieron haber hecho mejor las cosas.

Lo cierto, es que ya se postulan contendientes a tomar el control del CCE: Juan José Sierra, originario de Veracruz era uno de ellos, aunque acaba de ser nombrado el nuevo presidente de Coparmex, a partir de enero del 2025.

Juan Cortina Gallardo, titular del Consejo Nacional Agropecuario, quien deja dicho cargo al igual que José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex en diciembre de este año, y quienes ya se nombran para contender por la presidencia del CCE.

No cabe duda que ambos tienen la trayectoria, fundamentos y fortaleza para poder estructurar una buena presidencia al frente del CCE, más en momentos como en el que nos encontramos como país, donde la fortaleza y unión del gremio es más que importante para dar pasos en firme en pro de una mejor economía.

Será fundamental establecer certeza jurídica y planeación de más de 6 años, donde independientemente del Gobierno se pueda planear inversión de más de 10 años, donde las reglas no se cambien y dónde las oportunidades de retorno de inversión y desarrollo se vislumbren, pero sobre todo se conozcan desde un inicio.

Donde el piso pueda ser sino parejo, lo más estable para competir tanto a nivel nacional como internacional. Nada que el gremio empresarial de cualquier país en desarrollo solicite como parte de su desarrollo y apuesta en su país.

No obstante, quien llegue a la presidencia del CCE tendrá que tener la suficiente capacidad para ser un aliado con el Gobierno en las gestiones frente a la revisión del T-MEC, a fin de que dicho acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá no se diluya, ni tampoco se establezca como un lastre en el tema comercial entre dichos países. Es necesario que se mantenga como un acuerdo de aliados donde los beneficios permeen a los tres integrantes.

Hay quien ya comenta que la presidencia del CCE podría tener mejores resultados bajo la tutela de José Medina Mora Icaza, dada la trayectoria laboral, empresarial que ha gestionado al interior de Coparmex y la relación con el nuevo Gobierno Federal, tan es así que en las reuniones actuales que tiene el Consejo con el Gobierno bajo la presidenta Claudia Sheinbaum se sienta al lado derecho de ella.

La realidad es que la moneda está en el aire, y la realidad es que cualquiera de ambos empresarios tiene las bases para atender los retos que enfrenta en la actualidad el sector empresarial y laboral de México. Así que habrá que seguir de cerca este proceso que deberá quedar listo este mismo mes.