Pisa y Walmart, corrupción y evasión fiscal

¿Quién es la nueva zarina anticorrupción en México? ¿Qué estrategia utilizará para combatir la corrupción en el país? ¿Qué perfil tiene? ¿Con qué medallas o méritos, en la administración pública, llega al máximo cargo para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción?

Raquel Buenrostro es la nueva Secretaria Anticorrupción en México.

Tiene una larga e impresionante carrera en el ámbito gubernamental; es economista y matemática.

En el sexenio pasado, encabezó la poderosa oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda.

Le tocó enfrentar al poderoso oligopolio de laboratorios y empresas de distribución.

Posteriormente, con toda la confianza del expresidente y derecho de picaporte en Palacio Nacional, fue designada Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cargo en el que se ganó el mote de “Fiscal de Hierro”.

Desde ahí “metió en cintura” a los grandes contribuyentes como se denomina a las empresas o personas morales que facturan más de 1,800 millones de pesos.

Durante su gestión en el SAT en el año 2020, justo cuando el PIB cayó poco más del 8%, la recaudación aumentó un 1 por ciento.

Ese año, México fue el único país en el mundo que subió la recaudación, sin aumentar impuestos.

En virtud de la regularización en el pago de los grandes contribuyentes logró cobrar 2.3 billones de pesos equivalentes a 2.4% del PIB.

Posteriormente, se desempeñó como Secretaría de Economía, desde donde atendió la complicada relación bilateral de México con EU y planeó y echó a andar la licitación de los parques industriales en el corredor transístmico.

A Buenrostro se le reconoce, porque hace honor a su apellido. Tiene un rostro amable y tierno que contrasta con la firmeza de su carácter y convicciones.

En días pasados, durante su intervención en el panel: La relevancia de las mujeres en el Combate a la Corrupción, celebrado como parte del Informe de Actividades y relevo en la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria relató un par casos emblemáticos de corrupción y evasión fiscal.

Uno de ellos, es el de Walmart de México, empresa señalada como la de mayor evasión a nivel global y de violación de derechos humanos, de acuerdo con lo que señaló la funcionaria.

El gobierno mexicano, a través del SAT logró que Walmart de México pagara 11,000 millones de pesos, que trató de evadir.

Walmart trató de pagar sólo 70 millones de pesos en lugar de los 11,000 millones de pesos.

En su momento Walmart le confesó al SAT que prefería litigar 30 años, que pagar el total de lo que debía de impuestos.

La funcionaria habló hasta con el CEO global de Walmart y la empresa no cedía.

“Walmart se resistía a pagar. Cuando hablamos con ellos la primera vez nos dijeron: ‘Como somos buena onda, les vamos a dar 30 millones de pesos’. Yo estudié en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) pero no estoy boteando, no es lo que tú me quieras dar, es lo que tú debes de impuestos”, les dijo.

Al final, Walmart tuvo que pagar. Pagó porque el SAT inició sendos procedimientos administrativos y penales, por defraudación fiscal; no le quedó de otra más que cubrir su adeudo con el SAT.

Walmart fue un caso ejemplar porque hizo que otros grandes contribuyentes comenzaran a pagar, refirió Buenrostro.

Y el otro caso, es el de una empresa farmacéutica, que aunque no mencionó su nombre, fue público en su momento: Pisa.

Esta compañía escondió medicamentos oncológicos para infantes, durante la crisis de Covid-19 en México.

La oficialía mayor de Hacienda –que entonces tenía a su cargo el abasto de medicamentos, encabezada entonces por Buenrostro– se impuso frente a la empresa Pisa.

Y posteriormente, la funcionaria, le dijo al enlace de la industria (farmacéutica) con el gobierno: “ustedes son mercenarios; ustedes arriesgaron la vida de personas por esconder medicamentos a cambio de dinero. Eso no es ser empresario, eso es ser mercenario”, le espetó.

Tales casos, pintan de manera clara quién es la nueva zarina anticorrupción de México.

¿Qué estrategia aplicará como zarina anticorrupción? Su intención es seguir la huella del dinero, pero sobre todo prevenir los actos de corrupción.

Lo importante es prevenir la corrupción porque una vez que se comete, el dinero se pierde, los servicios de salud no se realizan o no se entregan los medicamentos.

Una vez cometida la corrupción, aunque se castigue, el daño ya se hizo. Lo mejor es evitar el daño.

Buenrostro trabajará de la mano de la Agencia de Transformación Digital para sistematizar los procedimientos y lograr la trazabilidad de la acción gubernamental y evitar violaciones e irregularidades. La apuesta también será por mecanismos de denuncia más eficientes y de protección al denunciante.

La corrupción, para Raquel Buenrostro, no sólo está en el gobierno, también está en la iniciativa privada y buscará prevenirla y en su caso sancionarla. Parece una estrategia muy completa y ambiciosa. Ojalá se logre. Al tiempo.