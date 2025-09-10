No pinta bien el futuro del T-MEC

El actual gobierno que se auto identifica como de izquierda progresista viene realizando auténticos malabares y enormes esfuerzos para defender el libre mercado con Estados Unidos. El hecho de que nuestra economía notoriamente dependa del comercio con el país vecino lo atrapa en una encrucijada difícil de sortear por un lado, sigue enredado internamente en los compromisos con oligopolios privados y públicos y, por el otro lado, con un mercado interno sin fuerza para compensar la necesidad de riqueza para la población y un presupuesto de gobierno sin capacidad de detonar crecimiento. En efecto, los monopolios y oligopolios que crearon los presidentes del PRI, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Carlos Salinas de Gortari, que el PAN y Morena han sostenido en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, bancos, energía eléctrica, construcción, medios de comunicación, acero, aluminio y combustibles, así como en compras y licitaciones de gobierno no sólo provocan que la poca riqueza nacional se siga acumulando en un puñado de personas sino que ahora ponen al gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum contra la pared al llevarla a la mesa de negociaciones comerciales a sostener su decisión de impulsar más comercio con el mundo pero con la realidad a cuestas de la existencia de decenas de barreras de entrada para lograrlo. El secretario de Economía Marcelo Ebrard prácticamente vive en EU cuidando hasta con las uñas la única herramienta con la que cuenta México para sostener a la economía, dialogando con gobiernos y empresas multinacionales deseosas de invertir enfrentando muchos obstáculos. La lista concreta de las barreras a la inversión y al comercio que México tiene en contra de EU es la misma que hace 30 años, nada se ha hecho.

Mientras ello ocurre el resto del gabinete de la presidenta necesita acelerar el paso para que el mercado interno se restablezca hoy ahogado en la inseguridad, la falta de crédito, las carreteras sin conectividad efectiva y una cúpula empresarial displicente con el gobierno entendida únicamente con sus intereses no siempre a favor del pueblo. Adicionalmente, el mismo pueblo paga la telefonía celular y wifi más caro que América Latina, la gasolina y la luz más caras que en EU, el crédito costoso y, como en ningún país del mundo, cientos de miles de carpinteros, panaderos, comerciantes de tamales y guajolotas, albañiles, restauranteros, repartidores, electricistas, tapiceros, taxistas, boticarios en farmacias, antreros, encargados de bienes raíces, costureras, sastres, maestros y directores de escuelas, son extorsionados todas las semanas para que paguen derecho de piso. A lo anterior se suman miles de ciudadanos chinos llenando las calles, entrando por la puerta de atrás cargados de millones de productos de dudosa calidad y origen. Al ver esta realidad y a los mismos empresarios y políticos de siempre repartiéndose todos los negocios del país, es complicado dibujar un escenario que nos lleve a un T-MEC ganador para México y su pueblo por lo que, si acaso será la inercia lo que veremos.