Parteaguas la concentración del Zócalo

“Continuidad con cambio”, ofreció hace un año la Presidenta Claudia Sheinbaum al recibir la banda presidencial, pero el 2 de octubre vio que recibía el timón de la nave en medio de un vendaval de cambios y no tuvo la luna de miel de todos los inquilinos que le precedieron en Palacio Nacional.

Ninguno de sus antecesores tuvo que lidiar con un expresidente como Andrés López Obrador, quien cree su privilegio, como fundador del “Movimiento” y argamasa unificadora de la olla de tamales de la coalición, vigilar por “su legado”.

La realidad cambió y la Presidenta, pese a su firme lealtad, ajustó políticas públicas y al hacer cambios en la continuidad, asegura la supervivencia del “Movimiento”. Al hablar hoy ante la gigantesca concentración en el Zócalo con su propia banda presidencial, podría ser el parteaguas para que el morenismo decida que la vida sigue y deje de voltear al pasado.

¿Quién induce resistencia pasiva?

El estar en desacuerdo con la iniciativa presidencial de Ley de Amparo no significa que a quien esto escribe no le llame la atención lo que parece resistencia pasiva entre senadores morenistas y preguntarse por qué.

Se habla de desacuerdos entre el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y Adán Augusto López Hernández, el coordinador de la mayoría y de senadores morenistas que quieren audiencias para escuchar opiniones.

El problema es que no está claro a quien siguen los senadores que quieren cambiarle más que una coma a la iniciativa presidencial y los que promueven su aprobación fast track. Imposible no preguntarse ¿quién promueve esa resistencia pasiva a la iniciativa presidencial? ¿De parte de quién?

T-MEC: ¿Probables negociaciones bilaterales?

“Probablemente las negociaciones del T-MEC serán bilaterales, dijo ante el Club Económico de Nueva York, el representante comercial de Estado Unidos Jamieson Greer y abrió fuego acusando a México de incumplimiento en el tema de propiedad intelectual.

De paso habló de “preocupaciones de los inversionistas por la falta de acceso a la energía, la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre sobre los marcos regulatorios”.

Serenidad y paciencia, pues en Palacio deben recordar que, durante su primer mandato, Trump usó tácticas intimidatorias con cada socio del T-MEC, para sacar ventaja por separado de cada socio. Lo hizo tan bien, que cuando se firmó en 2018, Canadá acusó a México de “haberlos tirado debajo de un autobús”.

NOTAS EN REMOLINO

A muchos sorprendió la designación presidencial de Alejandro Encinas como embajador de México ante la OEA. Los futurólogos ven una maniobra que, dicen, cambia proyectos ... Será el 27 de octubre cuando comparezca el titular de Seguridad, Omar García Harfuch ante la Cámara de Diputados. Será a puerta cerrada por los asuntos delicados que se abordarán ... Los militares que manejan empresas turísticas han empezado a preparar planes de negocios, en tanto siguen recibiendo subsidios ... Las malas lenguas dicen que los conflictos laborales en el Monte de Piedad tienen como objetivo final que los recursos de la institución pasen a control del Estado ...