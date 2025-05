Papas de la paz

PRINCETON/PROVIDENCE – Un papa fallece en un momento crítico de la historia mundial, y por un instante, el mundo piensa en algo más que en geopolítica.

Corría el invierno de 1938-39. La guerra en Europa se materializaba y las fuerzas japonesas ya habían atacado el Puente de Marco Polo a las afueras de Beijing. l papa Pío XI quería continuar la política de “paz” de su predecesor, Benedicto XV, quien intentó repetidamente poner fin a la Primera Guerra Mundial y sanar el cisma milenario con la Iglesia ortodoxa rusa. Pero quizás lo más importante es que quería que la Iglesia condenara las leyes raciales de Benito Mussolini y el antisemitismo nazi. Incluso redactó una encíclica con ese propósito: Humani generis unitas (“Sobre la unidad de la humanidad”). Pero Pío XI falleció en febrero de 1939, y el texto nunca se publicó.

¿Se repite la historia? El papa Francisco falleció el lunes de Pascua, tras una Pascua dedicada al mensaje de paz. En su bendición final de Pascua, Urbi et Orbi (“A la ciudad y al mundo”), condenó la “gran sed de muerte, de matar” y el desprecio “que a veces se despierta hacia los vulnerables, los marginados y los migrantes”.

Un día antes, Francisco había cancelado una reunión programada con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, pero dejó al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para que reprendiera a la delegación estadounidense. Según el Vaticano, “Hubo un intercambio de opiniones sobre la situación internacional, especialmente en relación con los países afectados por guerras, tensiones políticas y situaciones humanitarias difíciles, con especial atención a los migrantes, refugiados y presos”. Cuando al día siguiente el Papa moribundo se reunió brevemente con Vance, parece haberle transmitido el mismo mensaje.

A principios de este año, una carta papal a los obispos estadounidenses criticó implícita pero firmemente a Vance por su interpretación errónea de la obligación cristiana de amar al prójimo. Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, había intentado defender una jerarquía en la que la preocupación por los familiares se antepusiera a la de los extranjeros y refugiados. Pero, como explicó Francisco, “Jesucristo, amando a todos con un amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de todo ser humano, sin excepción”.

Francisco señaló entonces el nacionalismo étnico como una distorsión de este mensaje cristiano: “Preocuparse por la identidad personal, comunitaria o nacional, al margen de estas consideraciones, introduce fácilmente un criterio ideológico que distorsiona la vida social e impone la voluntad del más fuerte como criterio de verdad”.

¿Pueden las últimas palabras de un líder cristiano influir en el desarrollo de un mundo sumido en la crisis? En el funeral de Francisco, Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, de 91 años, recordó a los líderes mundiales cómo el difunto Papa “compartía verdaderamente las angustias, los sufrimientos y las esperanzas de esta era de globalización”, y su compromiso incondicional con los migrantes, los refugiados y los marginados.

Antes de que comenzara la misa funeral, el presidente estadounidense Donald Trump se había sentado en una silla incómoda con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para una “conversación muy productiva” dentro de la Basílica de San Pedro, un marcado contraste con su explosiva confrontación en el Despacho Oval en febrero. Trump concluyó que “tal vez él (Vladímir Putin) no quiere detener la guerra, solo me está dando un toque”, antes de observar, acertadamente, que “¡Demasiada gente está muriendo!”.

Pero, ¿qué contribuye al éxito de una transición de la guerra a la paz? Casi nunca surge de la oposición parlamentaria, aunque a veces un colapso del mercado basta. ¿Qué tal una gran fuerza espiritual? ¿Puede la intervención de una autoridad moral crear un nuevo clima de negociación, ya sea para un acuerdo entre Rusia y Ucrania o para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza? ¿Podría lograr que los occidentales se preocupen por Sudán, donde el desmantelamiento de USAID por parte de Trump seguramente agravará una grave hambruna?

Existen vínculos entre estos conflictos, expresados en la creciente sensación de que ninguno puede resolverse por sí solo. Se necesita un nuevo espíritu para superar la visión conflictiva y de suma cero de que todo conflicto solo puede resolverse por la fuerza. En la mentalidad de Trump, los acuerdos geopolíticos son simplemente versiones a gran escala de transacciones inmobiliarias, con solo ganadores y perdedores. O gana Rusia o gana Ucrania. O gana China o gana Estados Unidos.

Pero es posible redefinir este mundo como uno donde ambas partes ganen, porque se dan cuenta de que, en realidad, están del mismo bando. Es la vida humana contra la muerte. Como lo expresó Francisco en su mensaje de Pascua, el uso cooperativo de los recursos constituye “las armas de la paz: armas que construyen el futuro, ¡en lugar de sembrar la muerte!”.

En 1939, el impulso que Pío XI intentaba generar con un mensaje similar finalmente fracasó. Instituciones internacionales como la Sociedad de Naciones se paralizaron, y el cónclave de cardenales eligió como sucesor a un candidato que consideraban que defendería la continuidad: el cardenal secretario de Estado Eugenio Pacelli.

Sin embargo, el nuevo papa, que adoptó el nombre de Pío XII, suprimió la encíclica antinazi de su predecesor y adoptó una postura generalmente más cautelosa que comprometió la reputación de la Santa Sede como autoridad moral para la paz. Fue su papado el que provocó la famosa reprimenda de Iósif Stalin, supuestamente pronunciada durante la conferencia de Potsdam de 1945: “¿Cuántas divisiones tiene el Papa?”.

Así como Francisco abogó por la protección de los vulnerables, denunció el nacionalismo étnico y pidió la resolución pacífica de los conflictos en Ucrania y Gaza, Pío XI dedicó sus últimos días a perfeccionar un mensaje antirracista que pudiera atraer a toda la humanidad. Ambos papas tenían una voz frágil, pero moralmente intachable, en un mundo fracturado. ¿Acaso un mensaje papal final y un funeral convertido en cumbre mundial impulsarán la causa de la paz? Esperamos que sí.

El autor

Harold James, profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, es autor, recientemente, de Seven Crashes: The Economic Crises That Shaped Globalization (Yale University Press, 2023).

Montagu James es estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de Brown.

