Orbia despierta, sube con fuerza y rompe el silencio de los mercados

Después de un periodo prolongado de presión operativa y debilidad cíclica, la acción de Orbia (ORBIA*) comienza a recuperar terreno. Desde los mínimos de julio, la acción acumula una ganancia superior al 30%, impulsada por la expectativa de una recuperación gradual en la segunda mitad de 2025 y por la percepción de que la compañía ha comenzado a dejar atrás el punto más débil de su ciclo operativo.

Aunque aún cotiza a precios descontados, el avance reciente refleja una mejora sustancial en el sentimiento del mercado, que empieza a reconocer el potencial de estabilización de los negocios no cíclicos dentro del portafolio.

El camino de Orbia en los últimos dos años ha estado marcado por una reestructuración profunda.

Tras enfrentar una de las etapas más complejas para su división de Polymer Solutions, afectada por la caída en los precios internacionales del PVC y el etileno —que retrocedieron entre 15 y 18% en el último año—, la compañía se enfocó en un riguroso programa de control de costos y en la simplificación del portafolio.

Paralelamente, fortaleció su presencia en negocios menos expuestos a los ciclos de materias primas, como Fluor & Energy Materials, Connectivity Solutions y Precision Agriculture, que hoy aportan una proporción creciente al EBITDA consolidado.

El segundo trimestre de 2025 marcó un punto de inflexión. Los resultados mostraron ingresos estables por 1,967 millones de dólares y un EBITDA de 300 millones de dólares, con un margen de 15.2 por ciento.

La utilidad neta mayoritaria fue afectada por mayores gastos financieros e impuestos. A pesar de esto, el flujo operativo permaneció positivo por la eficiencia en capital de trabajo.

Este desempeño, aunque modesto, evidenció que las medidas de disciplina financiera comienzan a reflejarse en la estabilidad del negocio.

El entorno externo también ha favorecido a la emisora. Los recortes en la tasa de interés de Estados Unidos han mejorado el apetito por emisoras industriales con exposición global y balances sólidos.

A la par, el progreso en proyectos estratégicos dentro de las divisiones tecnológicas y agrícolas refuerza la idea de que Orbia podría estar entrando en una fase de crecimiento más estructural, luego de varios trimestres de ajuste.

Por unidad de negocio, Polymer Solutions sigue siendo el segmento más débil, con precios deprimidos y una recuperación aún paulatina.

No obstante, las disrupciones operativas que afectaron el segundo trimestre del año ya fueron resueltas, permitiendo cierta mejora secuencial hacia fin de año. En Wavin (Building & Infrastructure), se espera un avance frente al trimestre previo por el crecimiento en Reino Unido, Norte de Europa e Indonesia, aunque persiste la debilidad en México y Europa Occidental ante la falta de proyectos de infraestructura pública.

En contraste, Netafim (Precision Agriculture) y Connectivity Solutions se mantienen como motores clave.

En agricultura, se prevé un EBITDA cercano a los 30 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsado por la recuperación de cultivos de alto valor en Estados Unidos y el crecimiento en Brasil y África.

En conectividad, la demanda de fibra óptica, centros de datos y soluciones eléctricas mantienen un ritmo de doble dígito, con utilización de capacidad superior al 90%, fortaleciendo la rentabilidad.

Fluor & Energy Materials enfrenta retrasos en embarques de fluorita, aunque la recuperación del cuarto trimestre y los nuevos refrigerantes de bajo impacto respaldan una perspectiva favorable.

La administración reafirmó su guía de EBITDA ajustado entre 1,100 y 1,200 millones de dólares para 2025, con foco en eficiencia operativa y rentabilidad sostenible. Para el mercado, esta estabilidad marca un cambio relevante tras varios trimestres de incertidumbre.

En el mediano plazo, el fortalecimiento de los segmentos de energía, agricultura y conectividad permitirá compensar la debilidad temporal de polímeros y construcción, reduciendo el descuento de valuación que mantiene frente a sus pares globales.

La recuperación reciente del precio de la acción representa más que un repunte técnico. Refleja el reconocimiento a una reestructuración silenciosa pero efectiva, apoyada en disciplina financiera, diversificación y visión de largo plazo.

Con márgenes estabilizándose y una estrategia enfocada en innovación y sostenibilidad, Orbia se perfila para reconectar con un ciclo de crecimiento más sólido hacia 2026, consolidando la transición de una compañía cíclica hacia una plataforma industrial con fundamentos más robustos.