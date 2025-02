Desde siempre la humanidad ha intentado predecir el futuro, mediante los oráculos, la astrología y la adivinación. Hoy la Inteligencia Artificial se presenta como un nuevo sistema predictivo con sorprendentes capacidades, que implican desafíos para su uso correcto, ético y legal.

Al igual que los antiguos oráculos, la Inteligencia Artificial (IA) puede influir significativamente en nuestras decisiones. Su capacidad para identificar patrones en grandes volúmenes de datos le permite detectar fraudes, analizar riesgos y predecir tendencias. Empresas, gobiernos e individuos utilizan la IA para tomar decisiones cruciales en áreas como inversiones financieras y diagnósticos médicos –por poner dos ejemplos-. Sin embargo es esencial mantener cautela frente a las ambigüedades, ya que la IA, funciona como “una caja negra”, a veces produce resultados difíciles de interpretar, inventados y hasta alucinados. Por eso es necesario comprender su funcionamiento ya que es fundamental para evitar sesgos y errores.

El aprendizaje profundo, una especialidad dentro de Inteligencia Artificial (IA) permite a las máquinas adquirir conocimientos a partir de la experiencia, de manera análoga al aprendizaje humano. Mediante el análisis de vastas cantidades de datos, IA es capaz de identificar patrones y relaciones complejas. Estos datos se obtienen de diversas fuentes, tales como sensores, redes sociales y transacciones en línea. La metodología de recopilación y utilización es estos datos plantea cuestiones éticas y legales, en particular en relación con la privacidad el sesgo rítmico.

La Inteligencia Artificial ha modificado de manera significativa nuestra interacción con el lenguaje. Su capacidad para generar y comprender el texto, traducir idiomas y mantener conversaciones coherentes ha llevado al desarrollo de “chatbots”: asistentes virtuales y herramientas de traducción automática. Aunque no se puede hablar de una verdadera autonomía, la IA realiza tareas complejas y responde a nuestra preguntas.

La IA es una herramienta poderosa en la ámbito creativo. Ayuda a los escritores a generar ideas, mejorar su estilo y crear nuevos formatos narrativos. No obstante plantea desafíos para la autoría y la valoración del trabajo creativo humano. Alimentar la IA con obras reconocidas sin respetar los derechos de autor puede devaluar el trabajo de los escritores y producir obras derivadas con una gran falta de ética y violación de los derechos autorales.

La infracción de derechos de autor en la IA impacta económica y emocionalmente a los autores, afectando su sustento y motivación. Es urgente actualizar la Ley Federal del Derecho a Autor en México para abordar estos desafíos.

Las organizaciones de autores, como la sociedad General de Escritores de México (SOGEM), desempeñan un papel crucial en la preservación del patrimonio cultural. Su labor de concientización; asesoramiento legal y gestión colectiva de los derechos autorales, es esencial para la protección de los creadores en la era digital. Además, la colaboración entre científicos, juristas y expertos en inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo de un marco legal que fomente la innovación y salvaguarda de los derechos de autor.

En resumen, la IA tiene un enorme potencial transformador. Sin embargo, su desarrollo debe estar acompañado de una reflexión ética y legal. La protección del derecho de autor, la transparencia en el uso de los datos y la promoción de la creatividad humana son esenciales para que la IA beneficie a la humanidad.

