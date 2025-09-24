OpenAI invertirá 400,000 mdd

OpenAI, la empresa de inteligencia artificial sin fines de lucro respaldada por Microsoft, planea invertir más de 400,000 millones de dólares durante los próximos tres años para construir cinco nuevos centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos en asociación con las empresas Oracle y SoftBank. La compañía dijo que en tres de estos centros se asociarán con Oracle, mientras que los otros dos lo harán con SoftBank.

La capacidad combinada de estos cinco nuevos centros, junto con su sede principal en Abilene, Texas, y los proyectos en curso con CoreWeave llegará a siete gigavatios.

La compañía dijo que esto le permitirá alcanzar su compromiso total de 500,000 millones de dólares de inversión y 10 gigavatios de capacidad antes de lo previsto.

OpenAI anunció en enero el compromiso de invertir medio billón de dólares, junto con Oracle y SoftBank, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la inversión en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Los American Depositary Receipts de Alibaba Group, empresa minorista de origen chino, subieron 8.19% en el mercado bursátil de Nueva York el miércoles, tras informar que planea aumentar su inversión en el desarrollo de inteligencia artificial para convertirse en uno de los mayores proveedores del sector.

A principios de este año, la compañía presentó un plan para invertir más de 380,000 millones de renminbis (53,430 millones de dólares) en el desarrollo de modelos e infraestructura de IA durante los próximos tres años.

Alibaba Group también dijo que su unidad de servicios en la nube planea abrir sus primeros centros de datos en Brasil, Francia y Países Bajos, así como expandirse a México, Japón, Corea del Sur, Malasia y Dubái el próximo año.

Amazon México, la filial en el país de la empresa de origen estadounidense de ventas en línea y servicios de cómputo en la nube, anunció su ingreso a la iniciativa "Hecho en México", cuya intención es impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas que producen en el país.

La empresa apoyará el programa "Hecho en México" mediante la promoción de productos certificados en la tienda de Amazon México a través de la capacitación gratuita a pequeñas y medianas empresas (pymes) y productores sobre el uso de herramientas, técnicas y mejores prácticas, ayudando a los emprendedores locales a digitalizar su negocio y exportar a través del comercio electrónico.

Alpura, una empresa mexicana dedicada a la producción de lácteos, prevé un año histórico en ventas y rentabilidad, en medio de sus esfuerzos de innovación e incursión en nuevas categorías, entre ellas la de yogur griego.

Para este año, la empresa cerraría con un aumento de un dígito alto en ventas, mientras que en 2024 finalizaron con un avance en un dígito bajo.

