¿Quién ocuparía el lugar de Estados Unidos en la OMS?

Primero, aún está por verse si Estados Unidos verdaderamente dejará su lugar dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Trump ya firmó una orden instruyendo a las agencias federales a detener futuras transferencias de fondos del gobierno de Estados Unidos, apoyo o recursos a la OMS. Pero esa decisión no es meramente económica y tampoco será de un día para otro; este tipo de proceso no tarda menos de un año. Conforme las reglas de la OMS, como en general sucede con los organismos multilaterales, los países miembros tienen que avisar con un año de anticipación ese tipo de decisiones.

Por otro lado, tiene que ser aprobado por el Congreso, además de que las aportaciones a este organismo salen del presupuesto del mismo Parlamento estadounidense, y si bien el Partido Republicano podría decidir apoyar la decisión presidencial, hay aún muchos elementos en juego y está por verse si todo se acomoda para concretar esa salida.

Es claro que el presidente Trump con su discurso provocador de verdades a medias al señalar en este contexto lo costoso de su sistema de salud y la falta de resultados, capitaliza el enojo de los estadounidenses porque, en efecto, no tienen óptima cobertura médica, pero ello no depende de la OMS, sino de decisiones internas en un sistema de salud privatizado de mala calidad, costoso e ineficiente que les han impedido resolver y mejorar su estructura de atención pese a dedicar una gran proporción de recursos (13% del PIB) a salud.

Los propios protagonistas del sistema de salud estadounidense saben que esa decisión de retirarse de la OMS debilitaría la influencia de Estados Unidos y las consecuencias irían más allá del ámbito de salud pública. Como dijo Tom Frieden, antiguo alto funcionario de salud en la administración de Barack Obama, “aumentaría el riesgo de una pandemia mortal y nos hace más vulnerables”.

Por su parte, el doctor mexicano Alejandro Cravioto, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM y quien lleva 7 años participando en el grupo de trabajo de vacunas (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE) de la OMS, nos comenta que EUA al sacar a sus técnicos colocados en Ginebra no sólo le restaría a la OMS, sino también perdería un acceso privilegiado a datos muy importantes de vigilancia epidemiológica. Ello no es cualquier cosa pues reduciría sus capacidades de prevención y vigilancia de amenazas de salud desde el exterior, sobretodo considerando potenciales brotes de riesgo como el de influenza aviar que aún no lo tienen controlado.

Hay una interconección tal en la estructura mundial científica que las agencias de salud y las empresas farmacéuticas estadounidenses también perderían posición de ventaja pues muchos de los datos para el desarrollo de vacunas y de tratamientos dependen de mantener cercana colaboración con la OMS. Esto lo destacó Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud pública en la Universidad de Georgetown, quien en la red X hizo ver que la orden ejecutiva de Trump no sólo es un grave error estratégico, sino que está plagada de errores jurídicos y fácticos, y por tanto es ilegal.

Ahora, en el escenario de que verdaderamente se concretara la salida de Estados Unidos, no faltarán interesados en ocupar esa posición de poder y liderazgo pues la inversión sería redituable. Y no sólo Europa. Sin duda China, que se encamina como próxima potencia mundial, es uno de ellos, pero no el único. No dudemos que los países BRICS están pendientes de este juego. Aparte de China está India a cuya creciente posición en la producción farmacéutica mundial le sumaría mucho tener una posición relevante en la OMS. Por ahí también iría Rusia, Sudáfrica y hasta Brasil. Aparte estaría Asia con Japón o Australia e incluso Corea del Sur.

Por cierto, otro punto a considerar es la posición de la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) que tiene sede en Washington, D.C., y donde Estados Unidos tiene una relación única y muy estrecha, que ningún otro país tiene en las 7 sedes regionales de la OMS. De hecho la OPS está ahora en posición difícil porque también recibe financiamiento de Estados Unidos independientemente del de la propia OMS.

Los costos de las prisas en la compra consolidada

A causa de querer sacar con tanta premura la compra consolidada de insumos para los institutos públicos de salud, ahora la Secretaría de Salud y Birmex están metidos en serio embrollo a causa de decenas de errores en las asignaciones a proveedores. Hubo empresas beneficiadas que no ofrecían las mejores condiciones ni los precios más bajos, y otras rechazadas por factores sin sentido pese a claras evidencias de que eran la mejor opción. Pero una vez emitido el fallo, no hay forma de echar atrás. Los representantes de la industria siguen en contacto con el subsecretario Eduardo Clark, y quieren dar el beneficio de la duda de que esas equivocaciones fueron por agotamiento y/o exceso de trabajo de los analistas que decidieron bajo extrema presión. No son pocos los recursos de inconformidad presentados sobretodo por la industria nacional, y correspondería resolverlo a Raquel Buenrostro en la Secretaría de Función Pública (ahora llamada Anticorrupción y Buen Gobierno), pero dada la urgencia, pues no hay tiempo qué perder ante el desabasto latente, son las autoridades de Salud quienes están centrados en resolverlo. Esas equivocaciones de funcionarios resultan demasiado costosas para las empresas que se esforzaron en todos sentidos e incluso arriesgando a fin de ofrecer condiciones inmejorables y aún así terminaron perdiendo inexplicablemente; se quedan sin cliente de Gobierno por dos años, dado que el contrato es para 2025 y 2026. Y aparte, hay pérdida para el Erario que pudo haber comprado más barato y terminará pagando mucho más por errores que bajo una mejor planeación y sin tanta prisa pudieron haberse evitado. Aquí el punto es que hay responsables, deben ubicarse y al demostrar el error, ser sancionados.

Morena quiere complementar reformas en salud

Ahora que va a empezar el nuevo periodo de sesiones, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados ha incluido en la agenda entre los temas prioritarios algunos puntos relativos al sector salud que generan incógnita. En específico se refieren a la reforma en materia de protección a la salud, indicando que una vez que el decreto se publique en el DOF, se requerirá complementar con reformas a la Ley General de Salud y a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, así como al Código Penal Federal. Algo tiene que ver con producción de medicamentos. Ya nos enteraremos.

Lanzan programa anual contra dengue

De suma importancia el plan presentado ayer 21 de enero, por las autoridades de Salud en el combate del dengue que se sigue extendiendo por regiones y ciudades no tropicales. En 2024 el registro fue de casi 600,000 casos, impactando sobretodo en Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Guerrero. El objetivo es reducir a la mitad el número de casos nuevos de Dengue, Zika, Chikungunya y otras arbovirosis entre 2025 y 2030. Un elemento básico del programa es incorporar a las comunidades para evitar encharcamientos que son criaderos del mosquito transmisor, pero también incluye la liberación en comunidades de alto riesgo de millones de mosquitos con la bacteria Wolbachia que no contagia dengue como una estrategia natural y sustentable.