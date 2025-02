Ocho puntos sobre los aranceles de EU a México y Canadá

Como es sabido, el 1 de febrero Donald Trump, cumpliendo su amenaza, firma una orden para imponer 25% de Aranceles a los productos que llegan desde México y Canadá hacia EU (también incluye arancel a China pero ese es otro tema); posteriormente, el lunes 3 de febrero, después de sendas llamadas a los dos países, se anuncia por un lado la suspensión de esos aranceles por un mes y por otro, las medidas que ambos países deben instrumentar para evitar esa medida. Van algunos comentarios al respecto:

1.- Los aranceles son el arma preferida para negociar desde el poder de Trump, es un arma poderosa y la usa para razones económicas, políticas internas, geopolítica y seguridad, para lo que se le ofrece usa la amenaza; negociar con él no es fácil cuando además después de la elección tiene mucho poder en ambas cámaras. En ese sentido, el gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum como principal estratega negociadora actuó con la cabeza fría y con inteligencia, a la mejor es un exceso decir que ganamos, pero el haber conseguido un mes y evitar los aranceles en febrero es también evitar un mal mayor, e incluso es muy probable que algunas de las cosas a las que se comprometió como combatir de manera más efectiva el tráfico de fentanilo termine representando un bien para México, por lo pronto solo podemos afirmar que la forma de negociar para evitar la entrada en vigor de los aranceles, ante un personaje como Trump, fue exitosa.

2.- Entrando a detalles: en realidad EU impone las condiciones, el número coincidente de 10,000 efectivos en las fronteras para detener el tráfico de fentanilo no es coincidencia, se puede suponer que ese número lo fija Trump, y el tema de las armas, el presidente de EU no lo menciona en su comunicado y Sheinbaum dice que se comprometieron a “trabajar” en el tráfico de armas “de grueso calibre”, compromiso que no utiliza verbos como evitar, disminuir y se restringe al grueso calibre; las futuras negociaciones de aranceles no estarán supeditadas a ningún cumplimiento de EU:

3.- Llegar a 10,000 efectivos para cubrir la frontera norte está implicando, como ya lo estamos viendo, movilizar efectivos de todo el país, desde el sureste por ejemplo, lo que inevitablemente implica “descobijar” algunas áreas al menos momentáneamente y tal vez ampliar nuestra fuerza con el costo que implique.

4.- Las diferencias de la negociación de febrero de 2025 con la de junio de 2019 que le tocó a López Obrador son muchas.

A) En 2019, Trump había amenazado con imponer aranceles del 5% a todos los productos mexicanos, incrementando progresivamente hasta el 25%, si México no tomaba medidas más contundentes para frenar el flujo de migrantes, que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. En 2025 la amenaza se concretó el 1 de febrero, por lo que la negociación se hizo con la amenaza cumplida.

B) En 2019 México acordó desplegar 6,000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur para contener el flujo migratorio. En 2025 el número de efectivos fue de 10,000 y en la frontera norte.

C) En 2019 México se comprometió a combatir las redes de tráfico de migrantes y a tomar medidas para desincentivar las caravanas migrantes. En 2025 según Donald Trump, el principal compromiso es evitar el tráfico de fentanilo. No sorprendería ver pronto algunos resultados de alto impacto.

D) En 2019 acordaron evaluar el progreso en un período de 90 días. Si EU consideraba que los esfuerzos no eran suficientes, podría incluir la adopción de medidas más estrictas. En 2025 ese periodo se reduce a 30 días. (en 2019 México logró reducir temporalmente el flujo migratorio y Trump suspendió la amenaza de aranceles en forma definitiva. Sin embargo, las medidas fueron criticadas por organizaciones de derechos humanos debido al impacto en la seguridad y el bienestar de los migrantes en la frontera).

5.- Diferencias entre la negociación de México y Canadá. Sin tener acceso a las conversaciones y solo analizando los comunicados de los mandatarios, podemos detectar algunas diferencias:

Canadá habla directamente de recursos que destinará: 1,300 millones de dólares para helicópteros, tecnología y personal para reforzar la frontera y 200 millones para la acción de inteligencia conjunta para combatir “crimen organizado, fentanilo y lavado de dinero” (no habla de migración como México); designará, en acuerdo con EU la figura de “Zar del fentanilo” y reconoce como “organizaciones terroristas” a las organizaciones de tráfico de fentanilo.

México no menciona el lavado de dinero, no compromete cantidades específicas de dinero ni a nombrar una figura contra el fentanilo, tampoco nombra a las organizaciones como terroristas. (tampoco habla de migración aunque Trump si la menciona en el caso de México). Sheinbaum asegura un compromiso de Trump respecto al tráfico de armas de grueso calibre.

Después de leer ambos compromisos, parece que la presidenta de México cedió a menos cosas que Trudeau.

6.- Trump amenazó, Trump impuso los aranceles, Trump fue quien organizó las llamadas telefónicas el lunes 3 de febrero en la mañana; Trump fijó los 30 días como periodo para evaluar resultados de los compromisos, Trump será quien diga si los resultados lo convencen y, en mi opinión, Trump usará la amenaza de aranceles y otras medidas (recordar el caso Colombia del 26 de enero) en forma permanente para lograr que otros líderes hagan lo que él quiere, ya sea por razones económicas, de seguridad, geopolíticas o de política interna, así que la capacidad negociadora de México que vimos efectiva en este caso, la requeriremos en forma permanente, cuando además las pláticas de revisión del T-MEC en la práctica ya iniciaron.

7.- Los elefantes en la negociación de los cuales no se dijo nada son:

A.- En el comunicado de la Casa Blanca del 1 de febrero, al imponer el arancel a México, EU acusa al “gobierno” sin especificar, de proteger a los traficantes. Este tema no sabemos si se trató en la llamada, pero no hubo ninguna aclaración, ratificación, queja ni disculpa en los comunicados del 3 de febrero.

B. EU reinstala su política de “Quédate en casa” (o Migrant Protection Protocols) al igual que lo hizo en 2019. Esto obliga a los solicitantes de asilo en EU a esperar en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados en los tribunales estadounidenses. Hace 6 años implicó que miles de migrantes permanecieran en condiciones precarias en ciudades fronterizas mexicanas. Este tema tampoco se trata.

C. No se habló de temas que se ha dicho que no gustan a EU como la reforma judicial.

D.- Y el elefante mayor es China, no se menciona en ningún lado, pero se espera que aparezca en la revisión del T-MEC. Este tema tampoco existía con la importancia que hoy se ve en las negociaciones de 2019.

8.- Los aranceles significaban un gran daño a México en sus estructuras económicas y sociales (los daños que ya ha generado con otras medidas como su política de migración son otro tema), pero un daño que se mantiene con su amenaza permanente es la incertidumbre, porque lo que menos le atrae a un inversionista es no controlar el futuro de su inversión y eso es lo que provoca Trump, así que esperemos que los negociadores pronto nos avisen que la amenaza es retirada. Por lo pronto una buena noticia es que hay mesas de negociaciones y espero que al final tengan éxito.