¿El nacimiento del McPAN?

Hace dos años, en la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador destapó a Xóchitl Gálvez y la coalición electoral que construyeron el PRI, el PAN y el PRD con el respaldo decidido de liderazgos ciudadanos, como Claudio X. González.

Fuerza y Corazón por México nació debilitada por esas indiscreciones presidenciales, pero también por la ausencia de Movimiento Ciudadano, por decisión de Dante Delgado. En el 2018, los naranjas y los panistas —con la participación minoritaria del PRD— armaron Por México al Frente para detener a AMLO. El voto del miedo no pudo concentrarse en una sola propuesta, porque el PRI disociarse de esa intentona.

Morena lleva dos elecciones presidenciales combatiendo a frentes amplios. Y para el 2030 —ha destapado la presidenta Claudia Sheinbaum— nuevamente se perfila una alianza que involucraría al senador panista Ricardo Anaya.

“La derecha ya no pinta”, opinó la jefa del Ejecutivo, quien bautizó a ese nuevo esfuerzo como el McPAN y cuestionó, irónica: “No, imagínense, el cártel inmobiliario… O sea, ¿quién se quiere aliar con el cártel inmobiliario?”.

Otra vez, en la Mañanera y sin precisar el origen de las informaciones reveladas, el Ejecutivo federal irrumpe en las negociaciones de las cúpulas opositoras. Con la vista en el 2030, cualquier estrategia de mediano plazo pasa por la aduana de la elección intermedia del sexenio claudista, en la que concurrirá la renovación de la Cámara de Diputados y la elección de 17 de los 31 gobernadores integrantes de la Federación.

Entre las joyas de esa elección, la disputa por Nuevo León. Allí, la alternancia del poder nunca ha beneficiado a la izquierda y los contactos entre un sector del centro-derechismo, avalados por importantes actores económicos, impediría la intentona del oficialismo por controlar políticamente a la entidad regia.

En el 2021, el senador emecista Samuel García dejó su escaño para irrumpir en una carrera estaba centrada entre la morenista Clara Luz Flores y el priista Adrián de la Garza. Al final, la coalición oficialista quedó en tercer lugar y el PAN —que gobernó dos sexenios— cayó hasta la cuarta posición, con Fernando Larrazabal.

Ahora, el senador Luis Donaldo Colosio es uno de los protagonista de los diálogos, pues es el único que podría competir exitosamente con De la Garza, actual alcalde de Monterrey. El gobernador García ha impulsado una reforma constitucional para que las candidaturas del 2027 sean exclusivamente para mujeres, lo que abriría la puerta a la postulación de su esposa, Mariana Rodríguez.

El Congreso local, dominado por el PAN y el PRI, quiere imponer un candado para evitar que sea postulada como candidata a la titularidad del Poder Ejecutivo del estado ninguna persona que haya tenido en los tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión libre o de parentesco por consanguinidad o civil, en línea recta sin límite de grado en línea colateral hasta el cuarto grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Ejecutivo.

Uno de los escenarios —reportado y confirmado en Palacio Nacional— contempla una alianza de facto entre facciones panistas y emecistas, con los senadores Colosio y Ricardo Anaya como personajes principales y el 2030, como meta final.

Para competir por la gubernatura de Nuevo León, la cúpula panista busca prospectos. Y entre los que valora está el alcalde de Monterrey... ¿Y la cúpula priista quedaría al margen?

Perspicaz, la presidenta cuestionó: “Y el PRI…. ¿No les parece raro todo esto, todo este show de Alito?”.