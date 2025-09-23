Moody's confirma nota de Banorte

Banorte, el mayor banco de capital mexicano, recibió la ratificación de su calificación crediticia global por parte de la agencia Moody's Ratings, por sus sólidos fundamentos financieros.

La calificadora mantuvo la calificación de Banorte en 'Baa1', el antepenúltimo nivel en la clasificación global de activos con grado de inversión y la perspectiva fue ratificada en 'negativa'. "Creemos que es probable que los depósitos de Banorte experimenten una pérdida baja en caso de incumplimiento, debido a la absorción de pérdidas que ofrecen las obligaciones de menor jerarquía y al alto volumen de depósitos en su estructura de pasivos", dijo la calificadora, en un comunicado.

La agencia agregó que las calificaciones de depósitos de Banorte podrían verse reducidas ante un debilitamiento de sus fundamentos financieros que afectaría la evaluación crediticia base del banco, o ante la rebaja de la calificación de bonos gubernamentales de México.

Microsoft anunció el martes el desarrollo y las pruebas exitosas de una nueva tecnología de refrigeración que podría mejorar la gestión de chips de inteligencia artificial con altas temperaturas dentro de los centros de datos.

La compañía indicó que, según pruebas de laboratorio, su nuevo sistema de refrigeración microfluídica elimina el calor hasta tres veces más eficazmente que las placas frías.

El sistema funciona haciendo circular refrigerante líquido directamente dentro del chip, a través de pequeños canales grabados, lo que le permite llegar a la fuente de calor de forma más rápida y eficiente, según la compañía, y agregó que la tecnología logró mantener un servidor refrigerado mientras se realizaban reuniones simuladas de Microsoft Teams.

Meta Platforms anunció el martes la introducción de una función de traducción para su servicio de mensajería WhatsApp, con el objetivo de facilitar las conversaciones en varios idiomas entre sus más de 3,000 millones de usuarios.

Las traducciones estarán disponibles inicialmente en seis idiomas en dispositivos Android y en 19 idiomas en los iPhone, a los que seguirán más idiomas.

Los usuarios pueden pulsar prolongadamente sobre un mensaje y tocar "Traducir" para ver cualquier mensaje en otro idioma. La función funciona para chats personales y de grupo, así como para actualizaciones de canales.

Los usuarios de Android también pueden activar la traducción automática de todo un hilo de conversación para que los mensajes futuros se traduzcan por defecto.

América Móvil, uno de los operadores de telecomunicaciones más importantes en América Latina, está considerando emitir bonos denominados en euros como parte de su estrategia de refinanciamiento.

La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody's Ratings asignó una calificación de 'Baa1' --el antepenúltimo escaño en grado de inversión-- a los bonos senior no garantizados propuestos por la compañía, por un monto de hasta 750 millones de euros y con vencimiento en 2030. Además, les asignó una perspectiva 'estable'.

