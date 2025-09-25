¿Cómo monitorean los ductos?

Al llegar al poder el expresidente Andrés Manuel Obrador y hacerse pública la ordeña en la red de ductos que transportan combustible, acusó al general León Eduardo Trauwitz, quien fue jefe de seguridad de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de sabotear el complejo y moderno sistema instalado para monitorear la continuidad del flujo de gasolina, diésel y gas.

Fue detenido en Canadá y su extradición se ha retrasado por curiosas omisiones legales del Gobierno de México. Mientras lo extraditan, vale preguntar qué pasó con aquel sistema presuntamente saboteado.

Más ahora que Pemex anuncia rigurosa vigilancia de la distribución de combustibles, es válido pedir explicaciones sobre el uso que se da a aquel sistema de monitoreo o al menos las razones para no utilizarlo.

En EU revisan el acuerdo de seguridad

Es buena noticia que los funcionarios del gabinete de seguridad viajan a Washington para dar seguimiento al entendimiento de seguridad que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

En la reunión del pasado 4 de septiembre decidieron repasos de seguimiento mensual, para revisar lo hecho y, en su caso, rectificar lo necesario, para que se eviten malas interpretaciones que atraigan la atención de los duros del gabinete del presidente Trump.

No está nada mal ahorrar confrontaciones y tener diálogo permanente con el poderoso secretario de Estado para que, sin retórica estridente, se cumplan en los hechos objetivos de común beneficio. Gana Rubio y gana México.

Benéfica, al final, la resistencia pasiva

En las pasadas semanas, las realidades electorales hicieron aflorar las diferencias entre los grupos de Morena, diferencias que en muchos casos adquiere características de resistencia pasiva a la política de Palacio.

En los hechos parece un pragmático realineamiento de fuerzas en el partido en el poder que inquieta a muchos cuyo futuro depende de que Morena ratifique en 2027 su mayoría legislativa y en gobiernos estatales.

Quien esto escribe ratifica la opinión aquí expresada de que si la presidenta Sheinbaum resuelve con lucidez política el problema de la resistencia pasiva será una carambola de tres bandas.

Notas en remolino

Anunció Citi Bank que el empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de las acciones de Banamex, lo cual significa un reacomodo de fuerzas en la banca de México … Por cierto, los principales bancos, antes de que haya observaciones del Tesoro estadunidense, han empezado a forzar el cierre de cuentas sospechosas de lavado de dinero … Ahora el INE de Guadalupe Taddei no quiere aceptar el desistimiento de Sergio Gutiérrez Luna y quiere seguir con el peligroso precedente que los consejeros electorales sean castigados por votar contra la mayoría …