Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha declarado que la nueva variante de seis plazas del Model Y, presentada esta semana en China, podría no entrar nunca en producción en Estados Unidos, citando el auge de los vehículos autónomos.

La declaración de Musk no fue bien aceptada por los inversionistas pues el precio de la acción caía, en las operaciones del miércoles, casi 2.5% a 321.35 dólares la acción.

El Model Y L, fabricado en la planta de Tesla en Shanghái, cuenta con una distancia entre ejes más larga y tres filas de asientos, y se comercializa a un precio aproximado de 47,200 dólares. El modelo salió a la venta en China el martes, donde Tesla enfrenta una creciente competencia de fabricantes locales de vehículos eléctricos como BYD y Xiaomi.

Musk no detalló cómo el avance de la conducción autónoma eliminaría la necesidad de un vehículo de seis plazas. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estée Lauder anunció el miércoles ganancias para el año fiscal en curso por debajo de las estimaciones de Wall Street y advirtió sobre un impacto de 100 millones de dólares debido a los aranceles, ya que sus resultados del trimestre recién finalizado cayeron interanualmente.

Estée Lauder proyecta que los obstáculos relacionados con los aranceles afectarán su rentabilidad en aproximadamente 100 millones de dólares este año, una vez deducidas las medidas de mitigación.

La compañía continúa evaluando opciones adicionales, incluyendo posibles cambios en los precios, para contrarrestar aún más los efectos de los aranceles.

Target confirmó sus perspectivas para el año fiscal 2025, manteniendo una postura cautelosa ante las dificultades por los aranceles, y anunciando a su nuevo director ejecutivo.

Para el año fiscal 2025, la compañía continúa esperando ganancias ajustadas por acción de entre 7 y 9 dólares y una disminución de ventas de un dígito bajo.

El panorama arancelario sigue siendo "complicado", afirmó Brian Cornell, director ejecutivo, en la conferencia.

Target anunció que el director de Operaciones, Michael Fiddelke, sucederá a Cornell como director ejecutivo a partir del 1 de febrero.

Novavax enfrenta un panorama cada vez más incierto en medio de la incertidumbre sobre sus programas de vacunación, según informó BofA Securities el miércoles en un informe.

A pesar de la sólida ejecución de la compañía, las perspectivas de crecimiento son imprecisas, según el informe.

Novavax se ha asociado con Sanofi, que ahora lidera la comercialización de la vacuna contra Covid-19 Nuvaxovid, que podría enfrentar dificultades de ingresos a corto plazo debido a una etiqueta restringida en Estados Unidos y a la disminución de la confianza pública en el tratamiento.

En donde están muy contentos es en Zimat, esta firma de consultoría localizada en México, ya que les otorgaron el Grand Stevie Award. Se los adjudicaron porque desarrollan bien su chamba y ganaron en la categoría de mejor agencia de relaciones públicas en los International Business Awards.

Dicen que fueron 3,800 nominaciones de 78 países y entre los galardonados estuvieron únicamente seis empresas.

