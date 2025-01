¿Moches en el INBAL?

Periodista en sus años mozos, formada en la Ibero y el Colegio de México, Úrsula Camba Ludlow orientó su trabajo académico y profesional a los estudios históricos. En los medios electrónicos y en las redes sociales han evidencia de la seriedad de sus investigaciones, comentarios y denuncias.

“No se puede acceder a la página del @INABAL y me urge contarles algo que me pasó ayer”, posteó en su cuenta de X. Luego detallaría lo ocurrido la noche del lunes 13, cuando recibió dos llamadas telefónicas. Una, de una persona cercana que le habló sobre una oportunidad laboral a la que no podría acceder, por motivos de salud. Y la siguiente, que tuvo una hora de duración, con quien se identificó como Haydeé Boetto, subdirectora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

“Los expertos me dicen que mejor no lo cuente, que es peligroso, pero yo creo que hay que alertar”, resumió antes de narrar de viva voz cómo estuvo a punto de acceder a un cargo público “como caído del cielo”: la titularidad de la Red de Museos del INBAL, que enlaza a una veintena de recintos en la Ciudad de México. Un puestazo que sin mayor trámite le ofreció la presunta subdirectora general del INBAL.

Camba Ludlow nunca dio los nombres de sus fuentes. Pero fue generosa en los detalles sobre la entrevista telefónica con la presunta funcionaria cuatroteísta, quien para ganarse su confianza le reveló que tenía dos hijos, que la había invitado Alejandra de la Paz a su equipo y que al Instituto querían incorporar “a una sobrina de un exfuncionario de la CDMX”, del que tampoco reveló su identidad. (Claudia de Icaza, ahora secretaria de Cultura del gobierno federal, ocupó esa cartera en la administración capitalina, en el sexenio anterior).

La oferta de trabajo, empero, estaba condicionada. Mejor dicho: el puestazo era una plaza sindicalizada (los trabajadores del INBAL están afiliados a una delegación de la sección XI del SNTE) por lo que tendrían que descontarle 30% de su salario que–se entiende— le sería escamoteado de su nómina. Y antes de cualquier cosa, debía pagar una “cuota” de 9,800 pesos.

Después de consultarlo con otra amiga familiarizada con la burocracia cuatroteísta –“eso es liegal”, le dijo— y decretar que la venturosa invitación se trataba de una grotesca venta de plazas, Camba Ludlow decidió renegar de su suerte y declinar su incorporación a la Cuarta Transformación.

La reciente vulneración a las bases de datos del INBAL —más de 5 millones de líneas de información fueron publicadas en foro de hackers— estaría detrás de la hipótesis sobre la suplantación de la identidad de la subdirectora Boetto Bárcena. Pero justo el lunes 13 fue divulgada una lista de nuevos nombramientos, entre ellos de los titulares de la Compañía Nacional de Danza… y en las direcciones del Museo Nacional de Arte, Museo Tamayo, Museo Nacional de San Carlos y en la Galería José María Velasco. Todos entrarán en funciones el próximo 1 de febrero.

También consta que algunas de esas posiciones están sujetas a concurso.

Justo hace mes y medio, en sus redes sociales, el INBAL lanzó una “alerta urgente” a la comunidad cultural e informar sobre “otro supuesto fraude con el ofrecimiento de ofertas de trabajo (sic) a nombre de funcionarios de este instituto, solicitando cuotas económicas para ‘afiliaciones sindicales’ a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos”.

A la advertencia seguía un exhorto para denunciar estos casos ante las autoridades judiciales competentes. Úrsula Camba tuvo el valor de usar sus redes sociales.