Microsoft invertirá 4,000 mdd

Microsoft, la compañía estadounidense de software y servicios en la nube, planea invertir 4,000 millones de dólares adicionales durante los próximos tres años para construir un segundo centro de datos de inteligencia artificial en el estado de Wisconsin.

Con esta nueva inversión, Microsoft elevaría su gasto a más de 7,000 millones de dólares en Wisconsin, incluyendo lo requerido para la instalación del centro de datos de IA Fairwater.

El nuevo centro de datos, cuya apertura está prevista para principios de 2026, estará equipado con cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA, diseñadas para ofrecer un rendimiento 10 veces superior al de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad.

La compañía mexicana Skysense anunció el jueves un plan de inversión para lo que queda del año y para 2026 de 110 millones de dólares, que según dijo serán destinados a impulsar proyectos de microrredes, energía solar y almacenamiento en baterías.

La empresa busca consolidar su rol como socio estratégico de largo plazo en la transición energética de las empresas en México y América Latina, acelerando el proceso de transformación a un modelo energético más competitivo, resiliente y sostenible en la región, dijo en un comunicado.

Skysense, que trabaja para grupos aeroportuarios, industriales, inmobiliarios y hoteleros, ofrece servicios energéticos para grandes consumidores y generadores de energía, con el fin de optimizar costos, reducir emisiones, garantizar la continuidad operativa y resolver retos de calidad eléctrica.

El desarrollador chino de inteligencia artificial DeepSeek dijo que gastó 294,000 dólares en entrenar su modelo R1, una cifra mucho menor a la de sus rivales estadounidenses, en un artículo que probablemente reavivará el debate sobre el lugar que ocupa Pekín en la carrera por el desarrollo de la IA.

La rara actualización de la empresa de Hangzhou -la primera estimación que hace pública de los costos de formación de R1- apareció en un artículo revisado por pares en la revista académica Nature publicado el miércoles.

La publicación en enero de lo que DeepSeek consideraba sistemas de IA de bajo costo provocó una caída de los valores tecnológicos entre los inversionistas mundiales, que temían que los nuevos modelos amenazaran el dominio de los líderes de la IA, como NVIDIA.

