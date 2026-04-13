México, es solvente: Fitch; lo bueno y lo malo

La noticia es que Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de México en BBB-, con perspectiva estable.

Esto significa que México desde la perspectiva de esta calificadora es solvente y mantiene su capacidad de pago.

Significa también que Fitch mantiene el “grado de inversión” o investment grade, en su traducción en inglés.

Es la categoría más alta que otorgan las agencias calificadoras, como Moody’s, S&P, Fitch, HR Ratings, a la deuda soberana de un país.

Salva el grado de inversión

Quiere decir que el país tiene un riesgo bajo o moderado de incumplimiento (default) en el pago de su deuda.

Hay que recordar que Fitch, mantiene a México, en el nivel más bajo del grado de inversión, de acuerdo con su escala.

Bajo esa consideración, es muy positivo que Fitch, no degradó en su calificación a México. De haberlo hecho, la hubiese colocado en grado especulativo.

El nivel BBB- es el último peldaño del grado de inversión, en la escala de la agencia Fitch. Está por encima de BB+, el primer nivel especulativo.

Si Fitch baja la nota un solo escalón (a BB+), México pierde oficialmente el grado de inversión, con esa agencia calificadora. Por eso, la noticia es positiva. Aunque se pueden observar los dos lados de la moneda.

Es positivo porque México mantiene el grado de inversión.

En consecuencia el gobierno mexicano mantiene el acceso con condiciones favorables en los mercados financieros nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, es preocupante, porque no mejora el nivel dentro de las distintas calificaciones del grado de inversión.

Lo bueno

La agencia calificadora reconoce puntos positivos sobre la economía mexicana y las finanzas públicas, pero también observa puntos críticos.

Entre los primeros, menciona: 1.- Un marco de política macroeconómica prudente, creíble y consistente. 2.- Finanzas externas sólidas. 3.- Régimen de tipo de cambio flexible que actúa como principal amortiguador ante choques externos, complementado con reservas adecuadas y línea de crédito flexible con el FMI.

4.- Economía grande, diversificada y resiliente. 5.- Profundidad del mercado de capital local, que se refleja en una baja proporción de deuda en moneda extranjera (14%). 6.- Avances operativos en Pemex durante 2025. 7.- Esfuerzos en administración tributaria que han generado ganancias en ingresos. 8.- Para 2026, Fitch anticipa una aceleración de la actividad económica, impulsada por condiciones financieras menos restrictivas, el acceso preferencial bajo el T-MEC y el efecto del Mundial de Fútbol.

Lo malo

¿Cuáles son los temas que preocupan a Fitch?

1.- Crecimiento económico moderado a largo plazo.

2.- Indicadores de gobernanza débiles (bajo percentil en indicadores del Banco Mundial, especialmente en Estado de Derecho, control de corrupción y calidad institucional).

3.- Desafíos fiscales: base de ingresos baja, rigideces presupuestarias, aumento del gasto social y dificultad para comprimir más el gasto de capital.

4.- Carga de deuda en aumento: la deuda del gobierno general alcanzó 54.6% del PIB en 2025 y se proyecta que supere la mediana de la categoría 'BBB' para 2027, impulsada por déficits persistentes y transferencias a Pemex.

5.- Pasivos contingentes de Pemex: se espera apoyo soberano recurrente; persisten retos para estabilizar e incrementar la producción, con desafíos operativos (joint ventures inciertos, incidentes en refinerías como Dos Bocas).

6.- Incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC (USMCA) y reformas institucionales (judicial y tributaria) que podrían desalentar la inversión privada y la confianza empresarial.

7.- Presiones inflacionarias recientes y un sesgo más dovish en la política monetaria de Banxico.

Perspectivas

Fitch señala que la calificación de México, podría subir si se logra una consolidación fiscal más fuerte, mayor crecimiento sostenido y aumento de la inversión.

En sentido contrario, una baja de calificación podría ocurrir ante un aumento rápido y continuo de la deuda en relación al PIB, fallas en la consolidación fiscal o materialización mayor de pasivos contingentes de Pemex, o un shock económico más severo relacionado con temas comerciales.

Atisbos

Como lo destacó Hacienda en su comunicado, con la de Fitch, México mantiene el grado de inversión con las ocho calificadoras que evalúan su deuda soberana.

No puede dejar de observarse que todas las agencias coinciden, en términos generales, en los puntos positivos; también señalan prácticamente los mismos puntos críticos.

Al tiempo.

***Aldo Heffner Rodríguez fue nombrado como nuevo director general de Investigación Económica del Banco de México (Banxico), cargo que equivale al de economista en jefe de la institución, de acuerdo con la agencia Bloomberg.