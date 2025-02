México puso todo su resto en la mesa

En las siguientes semanas y meses habrá acciones coordinadas, en ambos países, para fortalecer el combate el crimen organizado en ambos lados de la frontera, fue lo acordado, según la cancillería, en la reunión del gabinete de seguridad de México con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos.

Hasta la hora de pergeñar estas líneas no se conoce la versión oficial del Gobierno estadunidense, sólo declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca que sugieren que no están satisfechos.

Quizá el Presidente Trump subestima las consecuencias políticas, sociales y económicas que tendría en México que, aunque el gobierno mexicano echó su resto sobre la mesa al extraditar a 29 delincuentes del crimen organizado, su respuesta fuera imponer tóxicos aranceles.

Manotazo: “¡se acabó la hora del aficionado!”

¿Alguien de Palacio habló con Adán Augusto López y Ricardo Monreal, los líderes de las bancadas de Morena sobre la iniciativa de reforma contra el nepotismo? ¿Sabían ellos que en sus bancadas y la del Verde había resistencia? ¿Se lo avisaron a Palacio y no los quisieron escuchar?

Las respuestas podrían darle a la Presidenta Claudia Sheinbaum una visión más clara de lo ocurrido con su reforma que cancelaba el nepotismo a partir de 2027 y hacer lo que sea para evitar otros raspones a la investidura.

No está el horno para bollos. Urge un manotazo presidencial a sus colaboradores: “¡se acabó la hora del aficionado, más errores y se van”! Y a los ensoberbecidos Adán Augusto López y Ricardo Monreal: “¡Perderán todo si juegan vencidas conmigo!”. Ah, the good old times.

Bucareli: ¿hay alguien ahí?

Innegable que el peculiar estilo del expresidente López Obrador, le asignó a Rosa Icela Rodríguez que, pese a su encargo de Secretaria de Seguridad, tareas incompatibles con el cargo, hasta la legalización de autos chocolate.

Pero, ahora que es Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez tiene la responsabilidad de la política interior y de evitar que a la Presidenta Sheinbaum le estallen problemas como la oposición a la ley del ISSSTE.

Le sería muy útil que, como en el pasado, los políticos del Partido Oficial y hasta los gobernadores preferían que no les llamaran de Bucareli. No sería popular, pero mucho ayudaría a la Presidente, además de evitar que dejar correr las confusiones hagan que el oficialismo se pregunte: ¿hay alguien ahí?

NOTAS EN REMOLINO

En manos de la Suprema Corte de Justicia, calificada como irrelevante por el oficialismo, está el futuro de muchas empresas de la industria maquiladora, pues afirman que muchas de ellas entrarían en concurso mercantil por los 45 mil millones de pesos que pretende cobrarles el SAT ... Por cierto, las ministras y ministros, conscientes de que dentro de cinco meses se irán a sus casas, ya se formó una comisión de transición que, but of course, encabezan Mónica Soto, del Tribunal Electoral y don Bernardo Bátiz ... Advierte la calificadora Moody´s que los cambios en el Infonavit podrían complicar su situación financiera ... Gran consejo de Thomas Sowell: “No hay manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que dejarlas en manos de quienes no pagarán ningún precio si se equivocan” ...