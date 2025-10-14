¿Por qué los mercados financieros se encogen de hombros ante la guerra de Trump contra la Reserva Federal?

HANALEI, HAWAII - Si bien el ataque del presidente Donald Trump a la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos y a una gobernadora en funciones, Lisa Cook, ha provocado expresiones de gran alarma de parte de economistas y comentaristas, los inversores respondieron con un gran bostezo.

Esto podría parecer una desconexión drástica. Sin embargo, en realidad, ambos grupos tienen buenas razones para responder de manera diferente.

Los comentaristas preocupados por la estabilidad e integridad de la política monetaria estadounidense tienen motivos de sobra para estar horrorizados por el intento de Trump de despedir a Cook casi 13 años antes de que terminara su mandato. (Para mayor claridad: dirigí la tesis doctoral de Cook en la Universidad de California, Berkeley). Los miembros de la Junta de Gobernadores son nombrados para largos periodos en el cargo precisamente para protegerlos de la presión política.

Pocas leyes económicas están mejor establecidas que la proposición de que los bancos centrales, independientes de la política, implementen mejor la política monetaria. Generan una inflación más baja y estable sin costos visibles en términos de un desempleo más alto y variable.

También existen abundantes contraejemplos, principalmente en mercados emergentes, donde un líder político nombra a un lacayo para dirigir el banco central, y este se somete a sus caprichos. Por regla general, estos episodios resultan desastrosos. Los políticos se preocupan por las próximas elecciones o encuestas de opinión pública y, dado el poder, manipulan la política monetaria con objetivos a corto plazo.

Los banqueros centrales, por otro lado, se preocupan por la credibilidad de la institución y de quienes la dirigen. Credibilidad significa cumplir consistentemente lo que prometen. Esto consolida las expectativas y estabiliza los resultados económicos. La credibilidad del compromiso de la Fed con su objetivo de inflación del 2% es lo que ha consolidado las expectativas de inflación en los últimos años y ha permitido a las autoridades reducir la inflación sin un aumento visible del desempleo.

Intentar destituir a gobernadores en funciones sin justa causa para reemplazarlos con lacayos dispuestos a implementar la teoría predilecta de su patrón político no aumenta esa credibilidad. Esto se aplica tanto a la teoría de Trump de que un fuerte crecimiento económico justifica la bajada de los tipos de interés como a la del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan de que los altos tipos de interés causan inflación.

Para ser claros, la independencia no implica falta de rendición de cuentas. Los candidatos a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal deben ser confirmados por el Senado. Sus miembros son convocados regularmente al Capitolio para declarar.

Aun así, cabe preguntarse sobre la disposición de este Congreso a rechazar a un candidato de Trump o a criticar las políticas de una Reserva Federal dominada por él. Esto plantea la preocupante posibilidad de que Trump pueda imponer hasta tres nombramientos para la junta de gobernadores de siete miembros el próximo año, dependiendo del caso Cook y de lo que decida hacer el presidente Jerome Powell cuando expire su mandato en mayo.

Algunos comentaristas señalan que dos miembros de la junta, Michelle Bowman y Christopher Waller, ya están alineados con Trump en la actual postura a favor de los recortes de las tasas de interés. Esto significa, que Trump solo necesita tres escaños adicionales para alcanzar la mayoría en la Junta de la Reserva Federal, lo que le permitiría actuar a su antojo.

Esa mayoría obediente puede ejercer su veto sobre la reelección de los 12 presidentes independientes de los Bancos de la Reserva regionales, un subgrupo rotatorio de los cuales forma parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas de interés. En ese momento, el dominio será total.

Pero esto implica malinterpretar las posturas de Bowman y Waller. La decisión del FOMC en su última reunión sobre si recortar las tasas de interés o mantenerlas estables, como lo hizo, fue muy bien pensada. El mercado laboral se está debilitando, lo que creó un argumento sólido para recortar las tasas. Al mismo tiempo, la inflación se mantiene obstinadamente por encima del 2%, lo cual justifica mantener las tasas estables.

Bowman y Waller son profesionales con amplia experiencia que comprenden la importancia de la independencia de los bancos centrales y el valor de la credibilidad. Su discrepancia de la última reunión debería considerarse tranquilizadora, no alarmante. Sirve como recordatorio de que quienquiera que Trump designe para reemplazar a Powell no puede dar por sentado que los demás miembros de la Junta Directiva aprobarán sus decisiones sin más.

En este punto, la optimista respuesta de los mercados financieros cobra protagonismo. Incluso si Trump consigue tres nombramientos para la Junta de la Reserva Federal el próximo año, no está nada claro que pueda imponer sus políticas. Después de eso, quizás todo sea posible, incluyendo más despidos y nombramientos cuestionables. Pero un año es prácticamente el límite de lo que los inversores pueden mirar hacia el futuro. Los mercados financieros son, como mínimo, miopes.

El resto de nosotros, en cambio, tenemos la responsabilidad de mirar más allá en el futuro, al igual que el Congreso y los tribunales. Si Cook puede ser defenestrado, ¿por qué no otros? Por eso el ataque de Trump es tan alarmante.

El autor

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es autor, más recientemente, de In Defense of Public Debt (Oxford University Press, 2021).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org